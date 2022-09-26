الوكيل الإخباري - باليرمو واحدة من مدن ايطاليا الجميلة ذات الطابع العريق الساحر فهي عاصمة جزيرة صقلية المتألقة بروعة التاريخ المذهل ويعود تأسيس المدينة الى عام 700 قبل الميلاد، ومرت باليرمو بعدة حضارات مثل الحضارة الفينيقية والرومانية كما شهدت العصر القوطي والباروكي وعصر النهضة وكل منها ترك أثره على هذه المدينة الخلابة.

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اكتشفي أجمل معالم السياحة في باليرمو ايطاليا لعطلات الخريف الساحرة:





حديقة باليرمو النباتية

حديقة باليرمو النباتية من أجمل وجهات السياحة في باليرمو حيث تتمتع بمساحة تمتد على 12 كلم وتتألق بالنوافير وأحواض الورود ومسارات المشي ومناطق الجلوس وسط الطبيعة للاسترخاء بالاضافة الى حمامات المياه الساخنة فهي وجهة رائعة للعائلات للحصول على وقت ممتع من الاستجمام.



ساحة كواترو

ساحة كواترو أحد ساحات المدينة القديمة وتتميز بكونها تضم أروع المباني التاريخية ذات الطراز الباروكي، وقد تأسست الساحة عام 1608 بتصميم ثماني الأضلاع مع مجموعة من أهم مباني المدينة الحكومية في ذلك العصر.



قصر دي نورماني

قصر دي نورماني من القصور التاريخية المتألقة في صقلية فقد كان مقراً لاقامة حكام وملوك الجزيرة كما يتمتع ببنائه الكلاسيكي الساحر بالأقواس الحجرية مع حدائق خلابة..واليوم هو مقر للبرلمان الاقليمي كما يضم العديد من المكاتب الرسمية الحكومية.

جبل بيليغرينو

جبل بيليغرينو من أجمل الجبال الايطالية حيث يتوجه اليه عشاق تسلق الجبال في باليرمو للاستمتاع بسحر وهدوء الطبيعة والمشهد البانورامي الرائع للمدينة من أعلى مع الاطلالة على البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الجبل 600 متر.

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