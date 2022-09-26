الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع في الأردن 3.6%

توسيع نطاق البحث عن شاب فُقد عند سد وادي العرب

اطلاق تقرير ظروف عمل جامعي النفايات غير الرسميين

التعليم العالي: تدريس تخصص طب الأسنان لأول مرة في جامعة خاصة العام القادم

لليوم الثاني: 30 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

أردوغان يخطط لإجراء مفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

الدفاع المدني: التعامل مع 1351 حالة اسعافية في 24 ساعة

طلبة توجيهي يشتكون من قرار التربية بتحويلهم إلى الفترة المسائية

ولي العهد : سلمى الحبيبة كل عام وأنت بألف خير

حجز 4500 عبوة منتج شوكولاتة مقلد لعلامة تجارية مشهورة

الإثنين، 26-09-2022 12:47 م

أجمل معالم السياحة في باليرمو ايطاليا لعطلات الخريف الساحرة

أجواء السياحة في باليرمو ايطاليا بواسطة Jorge Franganill


الوكيل الإخباري - باليرمو واحدة من مدن ايطاليا الجميلة ذات الطابع العريق الساحر فهي عاصمة جزيرة صقلية المتألقة بروعة التاريخ المذهل ويعود تأسيس المدينة الى عام 700 قبل الميلاد، ومرت باليرمو بعدة حضارات مثل الحضارة الفينيقية والرومانية كما شهدت العصر القوطي والباروكي وعصر النهضة وكل منها ترك أثره على هذه المدينة الخلابة.

اضافة اعلان

 

اكتشفي أجمل معالم السياحة في باليرمو ايطاليا لعطلات الخريف الساحرة:

حديقة باليرمو النباتية
حديقة باليرمو النباتية من أجمل وجهات السياحة في باليرمو حيث تتمتع بمساحة تمتد على 12 كلم وتتألق بالنوافير وأحواض الورود ومسارات المشي ومناطق الجلوس وسط الطبيعة للاسترخاء بالاضافة الى حمامات المياه الساخنة فهي وجهة رائعة للعائلات للحصول على وقت ممتع من الاستجمام.

ساحة كواترو
ساحة كواترو أحد ساحات المدينة القديمة وتتميز بكونها تضم أروع المباني التاريخية ذات الطراز الباروكي، وقد تأسست الساحة عام 1608 بتصميم ثماني الأضلاع مع مجموعة من أهم مباني المدينة الحكومية في ذلك العصر.

قصر دي نورماني
قصر دي نورماني من القصور التاريخية المتألقة في صقلية فقد كان مقراً لاقامة حكام وملوك الجزيرة كما يتمتع ببنائه الكلاسيكي الساحر بالأقواس الحجرية مع حدائق خلابة..واليوم هو مقر للبرلمان الاقليمي كما يضم العديد من المكاتب الرسمية الحكومية.

 

جبل بيليغرينو
جبل بيليغرينو من أجمل الجبال الايطالية حيث يتوجه اليه عشاق تسلق الجبال في باليرمو للاستمتاع بسحر وهدوء الطبيعة والمشهد البانورامي الرائع للمدينة من أعلى مع الاطلالة على البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الجبل 600 متر.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8803d373-bcc3-4356-89d6-2ad6251efb3e

هذه أجمل القلاع في العالم

166516

جولة في الأحساء أكبر واحة في السعودية

166208

كيفية السفر بأقل التكاليف؟

tourism-in-Vietnam

أجمل الأماكن السياحية في فيتنام

143-143252-most-famous-tourist-places-monaco-2

أجمل الأماكن السياحية في موناكو الأكثر شهرة

143-165049-qatar-suspends-entry-all-visitors-end-world-cup_700x400

أماكن السياحة في هيوستن الأكثر زيارة

أخبار متعلقة
v22v_net_876e54a11374d67e11073770e37b619b

أجمل المدن الإيطالية للاستمتاع بالتجول