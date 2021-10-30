أجمل وجهات سياحية يمكنك زيارتها في شتاء 2022

الوكيل الإخباري - يخطط الكثيرون مع اقتراب الشتاء للسفر إلى الوجهات السياحية المختلفة للاستمتاع بالأجواء المميزة بهذا الفصل.

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الأماكن السياحية لزيارتها في شتاء 2022 :

بالي

تعد بالي ضمن الوجهات السياحية التي يتواجد بها السياح على مدار العام، خصوصاً الباحثين عن إجازة هادئة في جزيرة تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة، لذا ينصح بزيارة بالي خلال في الشتاء للاستمتاع بأجوائها المميزة.

جزر المالديف

جزر المالديف هي واحدة من الأماكن المميزة والجذابة للسائحين من شتى بقاع العالم، لكونها تعد من أفضل الأماكن التي يمكن التواجد فيها في شتاء 2022 للاستمتاع بأجوائها المميزة، ويعد شهر يناير أيضاً من أكثر الأوقات المثالية لزيارتها من أجل الاستمتاع بالرياضات المائية المثيرة ورؤية الشعاب المرجانية والاستمتاع بالشوطئ الهادئة والبحر الأزرق.

سيشل

تتميز سيشل بالقمم والجزر الهادئة والشواطئ الخلابة، لذا فهي من الوجهات السياحية الساحرة لقضاء العطلات الشتوية، خصوصاً في يناير حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بالأجواءالهادئة والمناظر الطبيعية الخلابة الافتة.

دبي

تعد دبي من أفضل الوجهات السياحية التي يمكن ترشيحها للمسافر في فصل الشتاء وخاصة في بداية العام في شهر يناير، حيث يمكن الاستمتاع بمراكز التسوق الفخمة والمتنزهات الترفيهية والشواطئ الرائعة.

سيريلانكا



تعد سيريلانكا واحدة من أكثر الأماكن الدافئة التي يجب زيارتها في شهر يناير، لاحتواء الجزيرة على الكثير من الشواطئ الجميلة ومحطات تلال ساحرة، فضلًا عن الحياة البرية والآثار التراثية، فإن هذه الأماكن بأكملها تجعل عطلة الشتاء في سيريلانكا من أكثر العطلات المثالية.





المصدر - سيدتي