أجمل 3 شلالات في انطاليا

الوكيل الإخباري _ تعد مدينة انطاليا، من اكثر المدن التركية جذبا للمسافرين، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب الاناضول.

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ولاحتوائها أيضا على معالم سياحية وطبيعية رائعة ناهيك عن فنادق انطاليا الراقية، التي تأتي أغلبها على شكل منتجعات شاملة للإسترخاء تحت اشعة الشمس على البحر.



أحد أهم اسباب السياحة في انطاليا شلالاتها الجميلة ، شلال دودان برأيي أجملها ، و لا نقلل من جمال شلال كورشونلو او شلالات مانافجات ، الشلالات كلها مخدمة بالمطاعم و المقاهي و الأنشطة و تعد من اجمل الاماكن السياحية في انطاليا تركيا.



تعرف على أفضل شلالات انطاليا التي يقصدها السائحين سنوياً للاستمتاع بجمالها والاسترخاء بين احضان طبيعتها.



شلالات دودين في انطاليا

تعد شلالات دودان الأجمل بين شلالات انطاليا ، لها منطقتين الأولى بالقرب من مدينة انطاليا بارتفاع أكثر من 22 متر و الثانية حيث يصب الشلال في البحر الأبيض المتوسط من ارتفاع 40 متر.



تعود تسمية شلالات دودان انطاليا إلى نهر دودان الذي يغذيها ولا يزيد طوله عن 15 كم على الرغم من أن مصدر المياه يبعد تقريبا مسافة 40كم عن نقطة ظهور الشلال تسير خلاله المياه تحت الأرض طيلة هذه المسافة وهي واحدة من اجمل شلالات انطاليا على الاطلاق.



شلالات مانافجات انطاليا

سحر المياه وروعة المناظر الطبيعية الخلابة تجدونها في شلالات مانافجات احد افضل شلالات في انطاليا، حيث تشكّل جزءاً من نهر مانافجات العظيم حيث تقع على بعد 3 كيلومتر من قرية مانافجات وعلى بعد حوالي 78 كيلومتر شرقي مدينة أنطاليا الساحرة.



ظهر شلال مانافجات على العملة الورقية فئة 3 ليرة تركية بين عامي 1968-1983 ، مما يدل على كونه من افضل الاماكن السياحية في انطاليا .

شلالات كورشونلو انطاليا

في أحضان الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة ووسط الأشجار الشامخة أغصانها إلى السماء المعانقة الرياح تتواجد شلالات كورشونلو القادمة من وراء البحار المنسدلة على أكتاف الجبال تتدافع مياهها بقوة إلى الأسفل معانقة الأرض لتكون واحدة من اجمل شلالات انطاليا في تركيا.



تقع شلالات كورشونلو في وسط غابة الصنوبر ذات الجمال الخلاب على بعد كيلومترا من شمالي شرقي مدينة انطاليا وهي واحدة من روافد نهر اوكسو.

المصدر : traveltalez









