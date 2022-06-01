أجمل 4 جزر سياحية في العالم

الوكيل الإخباري-الجزر مليئة بالمغامرات والرياضات المائية ومشاهدة الحياة البرية والثقافات القديمة التي يمكن للسائح تتبعها عبر آلاف السنين. وفي هذا الإطار، اليك أجمل الجزر السياحية في العالم.





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بوار بوار

تابعة لفرنسا و يتدفق الكثيرون إلى جزيرة بورا بورا البركانية لشواطئها البيضاء المبهرة والمنتجعات الفخمة التي تشمل أكواخ رومانسية فوق المياه. إذا كنت ترغب في الاستكشاف، فهناك المزيد في بورا بورا خارج الشاطئ.





هفار



تقع جزيرة هفار الكرواتية على حافة البحر الأدرياتيكي. تشتهر الجزيرة بحفلات الشاطئ الصيفية ومشهد الحياة الليلية الجذاب.

خذ وقتك في اكتشاف تاريخ الجزيرة بزيارة ميناء ستاري جراد - الأقدم في كرواتيا والحصن المصمم على الطراز الفينيسي والموجود على قمة تل فوق هفار تاون. أو استكشف المناظر الطبيعية الخلابة للجزيرة، من الشواطئ المنعزلة وحقول اللافندر الداخلية إلى مزارع الكروم الشهيرة.





مايوركا



تعد مايوركا واحدة من أشهر جزر البليار الإسبانية، وهي ملاذ شاطئي مشهور يحصل على 300 يوم من أشعة الشمس كل عام. مع الخلجان الهادئة والجبال الجيرية وبساتين الحمضيات والقرى الحجرية الهادئة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، فهي مثالية للاسترخاء.

سانتوريني

ربما تكون جزيرة سانتوريني البركانية واحدة من أكثر الجزر شهرة على وجه الأرض. تتميز هذه الجزيرة اليونانية ببلدات بيضاء وذات القبة الزرقاء التي تعانق منحدرات كالديرا فوق حافة بحر إيجة، وهي مشهورة عالميًا بمشهد غروب الشمس.

تجول في أزقة بلدة أويا وتناول العشاء في المطاعم أو استرخ على الشواطئ البركانية أو أبحر حتى غروب الشمس في رحلة بحرية جذابة. تعتبر سانتوريني وجهة مميزة بسبب إطلالاتها ومناخها المتوسطي.





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