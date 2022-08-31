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الأربعاء، 31-08-2022 03:23 م

أجمل 5 من حدائق كيب تاون الساحرة

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الوكيل الإخباري - تتمتع حدائق كيب تاون بالمساحات الكبيرة الواسعة للجمال الطبيعي والتنوع البيولوجي الفريد من نوعه والعديد من النباتات والطيور والزهور.

أجمل 5 من حدائق كيب تاون الرائعة

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1. حديقة كريستينبوش النباتية الوطنية
تُعد حديقة كريستينبوش واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم وواحدة من أجمل حدائق كيب تاون، تقع الحديقة على المنحدر الشرقي لجبل تيبل وتحتل مساحتها حوالي 528 هكتارًا.

 

2. محمية عالم الطيور البرية
تُعد محمية "World of Birds Wildlife Sanctuary & Monkey Park" أكبر حديقة للطيور في أفريقيا وواحدة من الحدائق القليلة المماثلة في العالم.
تقع الحديقة في قرية "Hout Bay Fishing Village" على بُعد حوالي 10 كيلو مترات من وسط مدينة كيب تاون، الحديقة موطن لأكثر من 3000 طائر من 400 نوع مُختلف، يتمتع بها 100000 زائر سنويًا بفرصة تجربة الرحلات إلى عالم الطيور.

 

3. حديقة البروتيا
تضم الحديقة نباتات شجيرة السكر وهي نباتات مزهرة موطنها جنوب أفريقيا تُسمى"Protea" تظهر هذه النباتات بشكل لافتًا للنظر خاصةً في فصل الشتاء والربيع عندما تزدهر.

 

4. حديقة كومبتون هيرباريوم
تتمتع الحديقة بتنوع بيولوجي هائل وهي واحدة من أجمل حدائق كيب تاون، التي يتم فيها إجراء دراسات مهمة من حيث التنوع البيولوجي مثل اكتشاف وتحديد الأنواع الجديدة من الزهور، يوجد ما يقرب من 250000 عينة نباتية مُجففة في " Compton Herbarium" وهي وحدة مهمة في حديقة "Kirstenbosch" النباتية.

5. حديقة جاك مولر داني أويس بارك
تحتل حديقة جاك مولر داني أويس بارك قائمة أفضل حدائق كيب تاون، وذلك بفضل الطبيعة الرائعة التي تتمتع بها الحديقة والعديد من الأنشطة المُتنوعة والعديد من المزايا التي سوف تدفعك لزيارتها واستكشاف كل هذا الجمال على أرض الواقع.

 

 

العين الإخبارية 

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