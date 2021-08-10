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الثلاثاء، 10-08-2021 03:04 م

أحدث إعلان لطيران الإمارات يظهر مضيفة على قمة برج خليفة - فيديو

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الوكيل الإخباري - عُرفت طيران الإمارات بإعلاناتها الجريئة وأفكارها المبتكرة، لكن أحدث إعلاناتها التجارية تفوّق على كل ما سبق، حيث تظهر فيه إحدى المضيفات بالزي الرسمي الكامل تقف بثبات وثقة على قمة برج خليفة على ارتفاع 828 متراً فوق سطح الأرض، لتنضم بذلك إلى عدد قليل من الأفراد الذين حظوا بامتياز الوقوف على قمة أعلى مبنى في العالم، بمن فيهم النجم العالمي توم كروز وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

يبدأ الإعلان، ومدته 30 ثانية، بلقطة مقرّبة لمضيفة طيران الإمارات وهي تقلّب لوحات تحمل رسائل في إيماءة للمشهد الشهير في أغنية عام 2003 "Love Actually".

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ومع ابتعاد الكاميرا واتساع المشهد، سرعان ما يكتشف المشاهد أن مضيفة طيران الإمارات، بقبعتها الحمراء وزيها الرسمي المميز، تقف في الواقع على قمة برج خليفة من إعمار، في إطلالة بانورامية على أفق دبي.

 

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: نعمل دائماً على تجاوز التوقعات في كل يوم من خلال خدماتنا المبتكرة ومنتجاتنا الأفضل في فئتها، وكذلك في إعلاناتنا فالثقة والهدوء اللذين يتمتع بهما أفراد أطقم الخدمات الجوية.

 

كما يتجلي في الإعلان، هما تعبير عما يتمتع به أفراد خط المواجهة لدينا من تميّزٍ في خدمة المسافرين وضمان سلامتهم. نحن فخورون بأن نكون من بين قلّةٍ متميزين سمحت لهم إعمار بالتصوير على قمة برج خليفة. كما نفخر أكثر بعرض معالم مدينتنا الجميلة دبي.

 

تم تصوير الإعلان بدون شاشة خضراء في الخلفية أو أي مؤثرات خاصة، وسبقه تخطيط دقيق وتدريب واختبارات وبروتوكول أمان صارم ووقفت البطلة فوق قمة المبنى على ارتفاع 828 متراً، وعلى مساحة محيطها 1.2 متر فقط لإنجاز المهمة.

 

وكانت طيران الإمارات قد دعت المضيفات للترشح لبطولة هذا الإعلان وعلى الرغم من وجود بعض المرشحات المتحمسات والقادرات على ذلك إلا أن طيران الإمارات غلّبت خيار استخدام خبيرة محترفة في القفز بالمظلات لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

 

 

المصدر - الإمارات اليوم 

 

 

 




 

 


 

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