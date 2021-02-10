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الأربعاء، 10-02-2021 04:54 م

أحدث صرعات الراحة.. فندق ساحر شيّد بالكامل من الثلج

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الوكيل الإخباري _ ربما شاهد البعض الفيلم الكرتوني "فروزن" حيث يتحول كل شيء إلى جليد، بما في ذلك قلعة إلسا.. ربما هذا الفيلم الكرتوني أصبح واقعا في كندا.

ففي تلك الدولة القريبة من القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي، تم افتتاح فندق جليدي بالكامل، واستخدم في تشييده حوالي 40 ألف طن من الجليد.

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ويضم الفندق الجليدي غرفا وبارا وصالة وحتى كنيسة زفاف لم يرغبون في قضاء عطلة باردة ولمن يرغبون في "الزواج" في بيئة ثلجية بدرجات حرارة تصل إلى 5 درجات تحت الصفر.


ويتضمن الفندق 21 غرفة وجناحا، نحتت بداخلها أعمال فنية جليدية، كما يضم أحواض استحمام ساخنة وساونا تحت النجوم.


ويوجد هذا الفندق الجليدي، واسمه "أوتيل دو غلاس" أو "فندق الجليد" في منتجع فالكارتيه في مقاطعة كيبيك، بكندا.


 وعلى الرغم من أننا نعلم أن الذهاب لقضاء عطلة "صقيعية" في هذا الوقت من العام ليس متاحا للجميع بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في العالم أجمع، ولكن لا بأس من إلقاء نظرة على هذا الفندق بما يتضمنه من منحوتات ولوحات فنية جليدية.


تبدو غرف الفندق رائعة للغاية، مع نقوش معقدة على الجدران، وأسرة كبيرة مصنوعة من الجليد وحتى مدفأة صغيرة، وهي بالتأكيد ليست مصنوعة من الجليد.


وتشمل المعالم البارزة في الفندق أيضا التماثيل الجليدية الكبيرة التي يمكن العثور عليها أثناء التجول في ممراته، في حين أن يحتوي المطعم المصنوع من الجليد بدوره على طاولات وأرائك مصنوعة من الجليد أيضا، ويمكن الاسترخاء عليها بكل أريحية، ويتم تقديم الطعام فيه بينما يتم تقديم المشروبات في أكواب مصنوعة من الثلج بكل تأكيد.

 

 

المصدر : سكاي نيوز 



 




 

 


 

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