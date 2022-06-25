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السبت، 25-06-2022 04:10 م

أخطاء تفادوها عند استئجار السيارة خلال السفر

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الوكيل الإخباري - يجب الانتباه إلى بعض الأمور عند استئجار السيارات أثناء الرحلة السياحية، أهمها:

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التسرع أثناء التعاقد مع الشركة
يمكن القيام بالبحث عن الشركة المناسبة ومقارنة الأسعار، التي قد تختلف من شركة إلى أخرى.

 

عند استئجار سيارة في مطار
تفرض بعض الشركات تكلفة إضافية عند استئجار السيارة بعيدًا عن المطار، في هذه الحالة، يمكن أن يكون الحجز المسبق مفيدًا.

 

عدم فهم العقد
غالبًا ما ينسى مراجعة العقد قبل التوقيع عليه في عجلة من أمره، ولكن يجب على المسافر فهم شروط وأحكام العقد وطرح الأسئلة للتوضيح لتجنب الرسوم المخفية.


عدم فحص سيارتك المستأجرة
ينصح بضرورة فحص حالة السيارة، سواء كانت بحالة جيدة أم لا أثناء الفحص، إذا تمت الملاحظة بشأن أي علامة على وجود تلف، فمن الضروري بتسجيلها على الفور في نموذج حالة السيارة.

 

شراء تأمين إضافي غير ضروري
الخطأ الأكثر وضوحًا والأكثر تكلفة الذي يرتكبه الأشخاص أثناء استئجار سيارة هو شراء تأمين إضافي غير ضروري، وتقدم العديد من وكالات التأجير تغطية تأمينية مقابل رسوم يومية، مثل تأمين المسؤولية التكميلية والتنازل عن أضرار الخسارة وواحد أو اثنتين أخريين، إذا كنت لا تعرف ما تعنيه كل هذه الأشياء.


إقران هاتفك بالبلوتوث
تقدم معظم السيارات الآن القدرة على إقران الهاتف الخلوي بنظام ملاحة السيارة أو نظام الأقمار الصناعية عبر البلوتوث، هذا رائع لأنه يسمح للمسافر بتشغيل الموسيقى الخاصة أو إجراء مكالمة بدون استخدام اليدين، لكن الحذر من أنه عند إعداده سيطلب مزامنة جهات الاتصال وتفاصيل الهاتف، إذا حددت نعم، فسيتم تحميل جميع المعلومات الشخصية في السيارة ومن المحتمل أن تظل هناك حتى يتمكن مستأجرو السيارات في المستقبل من الوصول إليها.

 

تجاهل أضرار تأجير السيارات الحالية
عندما نستأجر سيارة، نقضي الدقائق الخمس الأولى في تنظيف الجزء الخارجي من السيارة بحثًا عن أي ضرر موجود مسبقًا، ثم نوثق الضرر المذكور على الرسم التخطيطي المقدم بالإضافة إلى الصور ذات الطابع الزمني، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الضرر الذي لحق بسيارة شخص آخر قبل الاستيلاء عليها لن يتم محاسبة المسافر عليها.

 

سيدتي 

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