أخطاء وقت السفر يجب تفاديها خلال الرحلة

الوكيل الإخباري - يرتكب العديد من المسافرين بعض الأخطاء خلال السفر من دون قصد، قد تؤثر على مسار الرحلة والتي يمكن تفاديها بسهولة.

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بعض النقاط لتجنب القيام بها في الرحلات المقبلة.





حجز رحلة الطيران في اللحظة الأخيرة



تعد أول خطوة لتحديد وتخطيط العطلة حجز رحلة الطيران، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب للرحلة لتحديد كافة المخططات الأخرى بناءًا عليه.





فحص جواز السفر عند اقتراب موعد الرحلة

يؤدي عدم فحص جواز السفر قبل موعد الرحلة بفترة طويلة، إلى إمكانية انتهاء صلاحيته وبالتالي سيأخذ ذلك وقتًا طويلًا لتسريع تجديده، لذا من المهم فحص جواز السفر مبكرًا من أجل التأكد من صلاحيته قبل فوات الآوان.

عدم معرفة خيارات النقل

قد يجهل بعض المسافرين خيارات النقل المتوفرة داخل الوجهة السياحية، مما يؤدي إلى إنفاق الكثير من المبالغ المالية بالإضافة إلى ضياع الوقت لكثرة المواصلات المستخدمة في التنقل من مكان لآخر، لذا من المهم المعرفة الجيدة لوسائل المواصلات المتاحة والسريعة داخل الوجهة.

الإفراط في الإنفاق على البقالة

يفكر بعض المسافرين أنهم إذا قاموا بالتسوق وشراء الاحتياجات من الأطعمة من البقالة، سيكون ذلك مساهمًا في إدخار المال، إلا أن هذا ليس صحيحًا، وذلك لأن هناك الكثير من الوجهات السياحية التي تجعل المسافر يدفع المزيد من الرسوم عند شراء الأطعمة، لذا فإن الحل الأمثل اختيار المطاعم المناسبة والتي تستحق التجربة.

تناول الطعام بالقرب من مناطق الجذب السياحي

من المحتمل أن تكون تكلفة المقاهي والمطاعم القريبة من مناطق الجذب السياحي الشهيرة أعلى من ناحية التكلفة، لذا من الممكن اختيار الأماكن البعيدة عن مناطق الجذب السياحي لتناول الطعام بأسعار مناسبة كالتوجه ناحية أماكن تناول الطعام للسكان.



حمل الأشياء الثمينة

لا ينصح بحمل الأشياء الثمينة كالمجوهرات والأجهزة الإلكترونية خلال رحلة السفر، وذلك لأنها قد تكون معرضة للسرقة في أي وقت خلال فترة التواجد داخل الوجهة.

الوصول قبل موعد الطائرة بفترة قصيرة



يتسبب الذهاب إلى المطار قبل موعد الرحلة الجوية بفترة قصيرة إلى إمكانية عدم اللحاق بالرحلة، نظرًا لأن هناك العديد من الإجراءات الضرورية داخل المطار التي تحتاج إلى وقت طويل حين انتهائها وبالتالي فمن المهم الوصول قبل موعد الطائرة بفترة مناسبة.





المصدر -سيدتي