أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى واشنطن للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية وأهم أماكن السياحة في البلاد، كونها تزخر بالمعالم المنوعة أهمها متنزه ناشونال مول الذي يحتوي على أهم المتاحف والمواقع السياسية والثقافية. في الآتي، أبرز الأخطاء التي يجب تفاديها عند زيارة واشنطن للمرة الأولى.

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اختيار المنطقة الخاطئة للبقاء

مع وجود العديد من الأحياء الجذابة في واشنطن العاصمة، قد يكون اختيار مكان الإقامة بالضبط أمرًا صعبًا. عند الزيارة الأولى، فإن وسط المدينة هو المكان الأكثر أمانًا حيث تنتشر الفنادق التي تناسب أي ميزانية.



التخطيط لرحلة صيفية إلى واشنطن

الصيف هو ذروة الموسم السياحي في واشنطن العاصمة، مما يعني طوابير طويلة في كل مكان تقريبًا، بما في ذلك المترو والمتاحف والمعالم الوطنية والمطاعم، تصبح المدينة أيضًا حارة ورطبة إلى حد ما، مع حدوث عواصف رعدية في فترة بعد الظهر يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على تجربة مشاهدة معالم المدينة.



مشاهدة معالم المدينة في النهار

يوجد في واشنطن العاصمة الكثير من المعالم الشهيرة التي يمكن زيارتها ليلاً، مثل نصب لنكولن التذكاري والنصب التذكاري للحرب العالمية الثانية والنصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين.

يمكنك الاستمتاع بنزهة مسائية في ناشونال مول حيث تضاء العديد من المباني بشكل جميل بألوان مختلفة، تستضيف بعض المتاحف أنشطة ما بعد الساعة والجولات المصحوبة بمرشدين والمعارض الخاصة بعد الساعة 5 مساءً.

تخصيص القليل من الوقت لمناطق الجذب الكبيرة

في حين أن واشنطن العاصمة بها العديد من المعالم التي لا تتطلب سوى ساعتين للاستمتاع بها، فإن بعضها قد يستغرق يومًا كاملاً.

تستضيف واشنطن العاصمة أيضًا باستمرار الأحداث والحفلات الموسيقية والاحتفالات، لذلك من الجيد إتباع نهج مريح للخطط الخاصة بمشاهدة معالم المدينة.



الإغفال عن زيارة البيت الأبيض

عادة ما يكون البيت الأبيض هو المحطة الأولى للعديد من الزوار لأول مرة إلى واشنطن العاصمة، يعد المبنى الأبيض الشهير المقر الرسمي لكل رئيس أمريكي منذ عام 1800، لذا فهو أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في البلاد.

سيدتي

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