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الأربعاء، 28-07-2021 12:58 م

أخطر الطرق الجبلية في العالم - فيديو

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الوكيل الإخباري- تعد الطرق الجبلية من أخطر الممرات التي يمكن أن يسلكها البشر، لكن يتم اللجوء إليها عندما تكون وسيلة لاختصار المسافات بصورة كبيرة.

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ورغم انتشار الطرق الجبلية في الكثير من المناطق حول العالم، إلا أن بعضها يوصف بأنه الأخطر عالميا، بسبب صعوبه ممراته وطبيعة التضاريس الجبلية التي يمر من خلالها.

ويعد الطريق المعلق على الجرف، في الصين، أحد أخطر الطرق الجبلية في العالم، حسبما تقول شبكة تلفزيون الصين الدولية.


ونشرت الشبكة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض تفاصيل الطريق المعلق على الجرف، الموجود بمنطقة شينشاينغ، بمقاطعة خنان في الصين.


ويظهر الفيديو طريقا ذو منحنيات متعددة يمر خلال أنفاق وفتحات على ارتفاعات شاهقة بين الجبل.


ولفتت الشبكة إلى أن الطريق الذي تم تشييده فوق الجرف هو طريق خطير محفور على المنحدرات والجبال الشاهقة، مشيرا إلى أن تفاصيله المثيرة جعلته قبلة للسياح حول العالم.

 

وتقول الشبكة إن القرويين وسكان البلاد حفروا الطرق المؤدية إلى خارج مناطقهم عام 1971 للتخلص من ظروف الفقر التي كانوا يعيشونها.


واستغرق العمل في هذا الطريق 5 سنوات ويصل طوله إلى 1250 مترا.

 

المصدر: سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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