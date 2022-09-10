أرخص معالم سياحية حول العالم.. زيارة رائعة بتكلفة بسيطة

الوكيل الإخباري - تضم وجهات العالم السياحية البارزة معالم أثرية شهيرة، يعود تاريخها لآلاف السنوات، تجذب إليها الملايين من السياح سنويا.

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وكشف موقع "ذا ترافيل" المختص بأخبار السياحة والسفر، عن المعالم السياحية الأبرز في العالم اعتبرها الأرخص.

آيا صوفيا

ضمت القائمة أيضا، مسجد آيا صوفيا الشهير في مدينة إسطنبول بتركيا، زيارة المسجد مجانية للسياح من كافة أنحاء العالم، ومتوسط قيمة الإقامة في فندق بالمنطقة المحيطة به تقدر ب 106 دولارات لليلة الواحدة.

الأهرامات

جاءت ضمن القائمة أيضا بين أرخص المعالم السياحية للزيارة في أنحاء العالم، أهرامات الجيزة الشهيرة بالقاهرة.

سور الصين العظيم

القائمة ضمت أيضا سور الصين العظيم، الذي تقدر قيمة تذكرة زيارته ب 10 دولارات للفرد، ومتوسط قيمة الإقامة في فندق في محيط السور تقدر ب 72 دولارا لليلة الواحدة.

العين الإخبارية

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