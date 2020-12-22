أرمينيا وجهة سياحية لعشاق المشي

الوكيل الإخباري _ تعد أرمينيا، من الدول التي تنعم بمناظر طبيعيّة خلّابة، وهي عبارة عن جبال ووديان عميقة وبحيرات متلألئة وأنهار متدفقة، وتشتهر بضم مواقع مناسبة لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة.

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ويعد موقع أرمينيا استراتيجي في القوقاز؛ فقد مرّ الرومان والبيزنطيون والفرس والسوفييت في المكان، الذي عاش اضطرابات، لكن على الرغم من ذلك، لا تزال أرمينيا تختفظ، وبشكل مثير للإعجاب، بلغتها الغنية وثقافتها وتراثها.

يريفان

على الرغم من كون العاصمة يريفان، واحدة من المدن الأقدم المأهولة بالسكان باستمرار في العالم، إلا أن معظم المباني فيها يرجع إلى حقبة السوفييت، جنبًا إلى جنب طرق واسعة، وبعض المباني والصروح الدينية القديمة.

بحيرة سيفان

هي البحيرة الأكثر كبرًا في منطقة القوقاز، ووجهة شهيرة لقضاء العطلات. هناك، يمكن العثور على صروح دينية قديمة منتشرة على طول الشواطئ ذات المناظر الخلابة. والشواطئ هي نقطة جذب المحليين والسائحين، لغرض الاسترخاء أو ممارسة الرياضات المائية.

ديب كانيون

هو موطن لمجموعة مذهلة من القرى والبلدات الصغيرة؛ يمتاز كل منها بمظهره وهويته الفريدة. يربط الوادي بين أرمينيا وجورجيا، ويمتد عبر بعض المناظر الطبيعية الخلابة، مع قرى صغيرة ساحرة منتشرة هنا وهناك.

حديقة "ديليجان" الوطنية

تسعد حديقة "ديليجان" الوطنية في شمال شرق البلاد زائريها من عشاق الطبيعة، فالتلال الهادئة والمتدحرجة وسلاسل الجبال التي تشكل معظم أراضي المتنزه الوطني مغطاة بغابات لا نهاية لها، مع تيارات متلألئة وجداول متناثرة تتدفق عبر الشجيرات.

المصدر : سيدتي



