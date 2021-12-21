أروبا.. وجهة شاطئية مميزة

الوكيل الإخباري - اللغتان الرسميّتان في جزيرة "أروبا" التابعة لـ جزر الكاريبي، هما: الهولنديّة والـ"بابيامينتو؛ "دوشي" مفردة مستلّة من الأخيرة، وشائعة الاستخدام في أحاديث الناس.. معانيها: "جيد وجميل وحلو"، وهي قد تختصر الأحاسيس التي تنتاب السائحين الذين يسمح لهم الشتاء بالاسترخاء على الشواطئ الاستوائيّة، والعوم في المياه ذات الحرارة التي يبلغ متوسّطها 28 درجة مئويّة، مع الإشارة إلى أن حرارة الجوّ تتراوح بين 26 و30 درجة مئويّة.

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محطّات سياحيّة لا تفوّت



• تبدو الشواطئ المقصد الأوّل في الجزيرة، التي تُعرف بأراضيها المكسوّة بنبات الصبّار، مع الإشارة إلى أن "بالم بيتش" هو المكان الذي تتمركز غالبيّة المنتجعات والمطاعم وأماكن اللهو والسهر فيه. في مياه "بالم" يجذب ركوب الأمواج والتزلّج والسباحة، كما صيد سمك الـ"راي"

• العاصمة "أورانجيستاد" هي قلب "أروبا"، والمدينة الأكبر في الجزيرة؛ ميناء شهير يعجّ بالسفن السياحية، وبخليط من البشر الذي يرتادون المطاعم والمتاجر والمنتجعات، ويتأمّلون المباني الملوّنة من الطراز الاستعماري... تحضن العاصمة قلعة يرجع تاريخها إلى عام 1798، ومتنزهاً ذا مسار طويل مناسب للمشي والجري وركوب الدراجات.

0 لا يفوّت محبّو الطبيعة زيارة متنزه "أريكوك" الوطني الممتدّ على نحو عشرين بالمئة من الجزيرة. يأوي المكان مخلوقات، كالسحالي والثعابين والبوم، من فصائل خاصّة بجزيرة "أروبا"، بالإضافة إلى الإغوانات والماعز والحمير والطيور المهاجرة، ويتكشّف عن تضاريس عبارة عن كهوف وكثبان رملية ومنحدرات جيرية، ويقدّم شواطئ تغري بالاستكشاف، مثل: "دوس بلايا" و"بوكا برينس" و"دايماري بيتش". "الحوض الطبيعي" معلم من معالم المتنزه الشهيرة، وهو مسبح شهير يُعرف باسم "كونشي"، ولا يمكن الوصول إليه، سوى بوساطة سيّارات الدفع الرباعي، أو الخيل، أو حتّى سيراً على الأقدام.

المصدر - سيدتي

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