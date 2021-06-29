الوكيل الإخباري - جزر الأزور ، أرخبيل برتغالي مكون من تسع جزر بركانية في وسط المحيط الأطلسي، ولأنها بعيدة عن البر الرئيسي ، فإن السياحة لم تصل إليها بنسب كبيرة، كما أن الطبيعة هناك لازال رائعة كما هي، لذلك فهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تسافر إلى جزر الأزور أو حتى تفكر في العيش في هذه المنطقة خلال السياحة في البرتغال.

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أسباب السفر إلى جزر الأزور في البرتغال :



1- وجهة رائعة للباحثين عن التشويق

لسنوات عديدة كان يُنظر إلى جزر الأزور كمكان للاسترخاء و “عدم القيام بأي شيء” فقط الاستجمام، وهذا بالتأكيد ليس هو الحال بعد الآن، ففرص البحث عن المغامرة أثناء الاتصال مع أنقى أشكال الطبيعة لا حصر لها هناك.

فمع العديد من مسارات رياضة المشي لمسافات طويلة، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة حتى أعلى جبل في البرتغال في جزيرة بيكو إلى الطيران الشراعي والتجديف ، بالإضافة إلى ركوب الخيل ولعب الغولف ، يتوفر لديك العديد من الخيارات لرحلة رائعة في هذه الوجهة الجميلة، وفي الآونة الأخيرة ، برزت الجزر كوجهة لركوب الأمواج مع استضافتها لمراحل بطولة العالم للتزلج على الأمواج.

2- الطبيعة المذهلة

جزر الأزور هي الوجهة المثالية لأولئك المحاصرين في حياة المدينة، والباحثين عن فرصة لإعادة الاتصال مع الطبيعة، إذ تُعد المناظر الطبيعية هنا واحدة من أكثر الوجهات السياحية استدامة في العالم ، وتغطي مجموعة متنوعة من الألوان الخضراء والتلال الصخرية البركانية السوداء والبحيرات الزرقاء النابضة بالحياة.

3- الطعام اللذيذ

كما هو الحال في بقية البرتغال ، يعتبر تناول الطعام تجربة رائعة بحد ذاتها في جزر الأزور، وبناءً على نظام غذائي متوسطي ، يكون الطعام عمومًا ذا جودة عالية ، استنادًا إلى الأطعمة المحلية الشهية وبسعر منخفض جدًا.

فلا يمكنك المغادرة دون تجربة المأكولات البحرية الطازجة ، بما في ذلك سمك التونة والسردين والتخصصات المحلية المشوية، كما ان اللحوم هي أيضا ذات جودة عالية .

تتمتع جزر الأزور بمناخ رائع وأرض خصبة ، مما يعني أن جميع الجزر تتمتع بالاكتفاء الذاتي ولا تحتاج حقًا إلى استيراد الغذاء من البرتغال القارية، أضف إلى ذلك ان المنتجات مذهلة وبأسعار معقولة جدا.

4- وفرة الينابيع الساخنة في جزر الأزور

من المعروف أن الطقس لا يمكن التنبؤ به في الجزر ، ويمكنك غالبًا تجربة أربعة مواسم في يوم واحد، لكن الأخبار السارة هي أنه لا يوجد شيء أفضل من السباحة في نبع حار في يوم ممطر بارد ، حيث يمكن للطبيعة الأم تسخين هذه المياه الغنية بالمعادن للوصول إلى درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية.



5- رؤية الدلافين والحيتان في جزر الأزور

يعد أرخبيل جزر الأزور واحدا من أفضل الأماكن في جميع أنحاء العالم لمشاهدة الحيتان في بيئتها الطبيعية، حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 30 ٪ من جميع أنواع الحيتان المعروفة في رحلة واحدة لمدة ثلاث ساعات؛ بما في ذلك الحوت الأزرق العظيم.



6- البحيرات تحبس الأنفاس

تتميز العديد من البحيرات المنتشرة عبر جزر الأزور في صورة يتم التقاطها تقريبًا من الجزر ، وهي رائعة لدرجة أنك ستعشق زيارتها بالفعل، حيث توجد معظم هذه البحيرات (أو البحيرات) داخل فوهات البراكين ، مما يضيف الغموض إلى منظر مذهل بالفعل.

المصدر - المسافر العربي







































