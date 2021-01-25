أستراليا تحدد شروطا للنيوزيلنديين القادمين إليها

الوكيل الإخباري _ أوقفت الحكومة الأسترالية السفر بدون الخضوع للحجر الصحي للنيوزيلنديين الذين يصلون إلى أستراليا لمدة 72 ساعة.

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يأتي ذلك وسط مخاوف من تفشي سلالة من فيروس كورونا اكتشفت أولا في جنوب إفريقيا، في أنحاء نيوزيلندا.



وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن امرأة نيوزيلندية مصابة بالسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا زارت نحو 30 موقعا قبل اكتشاف إصابتها.



وسوف يتعين على المسافرين القادمين من نيوزيلندا إلى أستراليا خلال الـ 72 ساعة القادمة الدخول في الحجر الصحي الإلزامي في فندق.



وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت: "سيتم القيام بذلك بدافع من الحذر الشديد بينما يتم التعرف على المزيد حول الحدث والحالة، التغييرات تدخل حيز التنفيذ، كما قلت، على الفور".



وطلبت السلطات من أي شخص وصل إلى أستراليا من نيوزيلندا في 14 يناير/كانون الثاني الجاري أو بعده ذلك إجراء فحص كشف الإصابة بكورونا والعزل الذاتي إلى أن يحصل على نتيجة سلبية.



وقال هانت إن السلطات تعمل على تحديد عدد الأشخاص الذين سافروا إلى أستراليا من نيوزيلندا خلال تلك الفترة.



وأفادت سلطات نيوزيلندا بأن امرأة عمرها 56 عاما من المحتمل أن تكون قد اصيبت بالسلالة شديدة العدوى من كورونا عبر مخالطة مسافر عائد آخر كان يقيم في نفس الطابق الذي يضم غرفتها في فندق الحجر الصحي في أوكلاند.



وكانت المرأة قد عادت من أوروبا إلى نيوزيلندا في 30 ديسمبر /كانون الأول الماضي، ودخلت في حجر صحي إلزامي في أوكلاند، وفقا لكبير مسؤولي الصحة أشلي بلومفيلد .



وكانت نتيجة فحص السيدة سلبية لمرتين قبل مغادرتها الحجر الصحي، بينما زارت مقاهي ومتاجر في شمال نيوزيلندا وكانت تحمل العدوى دون علمها.



المصدر :العين الإخبارية



