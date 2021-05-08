أستراليا تنهي الحظر عن القادمين من الهند 15 مايو

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس الجمعة إنه يعتقد أن لن يكون هناك حاجة لتمديد التشريع الذي يحظر المسافرين القادمين من الهند- بمن فيهم المواطنون الأستراليون- من دخول أستراليا إلى ما بعد 15 مايو.

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وتابع موريسون في مؤتمر صحفي حيث أعلن أن رحلات العودة إلى الوطن ستبدأ من ذلك التاريخ: "أمر الأمن الحيوي هذا يعمل تمامًا وفقا لما كان مقررًا، وسيظل ساريًا دون تغيير حتى 15 مايو".



وأضاف "سيكون (الأمر) قد أنجز مهمته بحلول ذلك الوقت، ونتيجة لذلك، لا نرى أي حاجة لتمديده إلى ما بعد ذلك التاريخ".



وقال موريسون إنه من المتوقع أن تصل ثلاث رحلات طيران مستأجرة للعودة إلى الوطن تحمل "الحالات الأكثر إلحاحا" في ولاية الإقليم الشمالي في مايو.



وعلقت أستراليا في أواخر أبريل رحلات الركاب القادمة من الهند حتى 15 مايو، حيث تواصل الدولة الواقعة في جنوب آسيا مواجهة أعداد قياسية من تفشي كوفيد-19.



وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة، خاصة وأن حكومة كانبرا قالت إن أي شخص يحاول تحدي القواعد الجديدة سيتعرض لغرامات تصل إلى 66600 دولار أسترالي (أكثر من 51800 دولار أمريكي)، أو السجن لمدة خمس سنوات أو بكلا العقوبتين.

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