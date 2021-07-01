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الخميس، 01-07-2021 03:10 م

أسرار عن الطائرات لا يعرفها المسافر

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الوكيل الإخباري - يتمتع بهذه الميزة بحكم المهنة، العاملين في مجال الطيران، إلا أنها كغيرها من المهن لها العديد من الأسرار، فوفقاً لموقع «برايت سايد» هناك بعض الأسرار لا يعرفها إلا من يعملون في شركات الطيران، نستعرض لكم بعضها في هذا التقرير.

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العاملين في شركة الطيران وعائلتهم يحصلون علي تذاكر مُخفضة

نشر موقع «برايت سايد» أن الكثير من شركات الطيران تمنح العاملين بها تذاكر طيران مخفضة، وقد تكون مجانية أحيانًا ويدفع الموظفون الضرائب فقط، بينما سعر الطائرة نفسها مجاني.

 

لماذا يجب إغلاق الموبايل؟

يطلب الطيار من المسافرين إغلاق هواتفهم النقالة، لأن يمكن لإشارة الهاتف أن تؤثر على إشارة الراديو، وبالتالي يمكن أن لا يسمع الطيار  معلومة مهمة قد تكون أرسلت له.


لماذا نفقد أمتعتنا كثيرًا؟
نفقد أمتعتنا لكثير من الأسباب، ولكن أشهر الأسباب إن أمتعتنا قد تكون ذهبت إلى مكان آخر بسبب لصق المكان الخاطئ عليها، أو أن الأمتعة قد تكون حُملت في وقت متأخر عن ميعاد الطائرة الخاص بنا.


6. التدخين كان مُباحاً من قبل

كثير من الناس لا يعرفون هذا، ولكن التدخين على متن الطائرة كان مباحاً حتى اكتشفوا أن منقيات الهواء تُتلف بشكل أسرع بسبب الدخان، ولذلك قررت شركات الطيران منع التدخين للمحافظة على منقيات الهواء لأطول فترة.


الأقفال لا تحمي الأمتعة بشكل كامل
يحرص الكثيرون على وضع الأقفال على أمتعتهم، ولكن ما لا تعرفه أنه يمكن فتح الأمتعة بسهولة عن طريق قلم.


الطيار ومساعده يأكلون وجبات مختلفة
لابد أن يأكل الطيار ومساعده وجبات مختلفة، وفي حالة تسمم أحدهم أو لم يستطع أداء مهامه، يقوم الثاني بها.


الأعطال لا يتم إصلاحها فوراً
هناك بعض المراجعات على الطائرة التي يتحققون منها قبل إقلاع أي طائرة، ولكن على ناحية أخرى هناك أعطال يمكن التغاضي عنها، من أجل الحرص على مواعيد الطائرات.


ما هو أفضل ميعاد لشراء تذاكر الطيران
حسب ما نُشر في موقع «برايت سايد» أنه كلما اشتريت التذاكر في ميعاد مبكر عن ميعاد الرحلة، كان سعرها أقل.

 

كن لبقًا
طبقاً للمضيفات، كلما طلبت ما تريد بطريقة أكثر لباقة، كلما حصلت على أفضل خدمة.

 

المصدر - المصري اليوم لايت 


 




 

 


 

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