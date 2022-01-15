أسرار يجب معرفتها عن المطارات

الوكيل الإخباري - توجد العديد من الأسرار فيما يخص المطارات قد لا يعرفها المسافر على الرغم من أهمية بعضها، لذا يمكن رصدها في النقاط التالية حتى يتوفر للمسافر معرفتها في المرات القادمة له أثناء التخطيط للسفر.

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ماكينة الصراف الآلي في المطار أرخص من تحويل النقود

يفضل استخدام ماكينة الصراف الآلي في المطار كونها أرخص من تحويل النقود، وبالتالي تجنب دفع رسوم إضافية عند تحويل النقود.

الابتعاد عن السائقين

يقوم بعض السائقين في كثير من الأحيان في اصطياد وجذب السياح إليهم وبالتالي هذا يؤدي إلى إنقاق الكثير من الأموال خاصًة إذا كان الزائر أول مرة يأتي إلى الوجهة السياحية، لذا فمن الممكن حل هذه الأزمة عن طريق حجز سيارة من إحدى الشركات المحلية وتحديد التكلفة الخاصة بها

استخدام بطاقة الائتمان المناسبة

إذا كان المسافر يرغب في الحصول على رحلة اقتصادية، فمن المهم للغاية تحضير بطاقات الائتمان المناسبة، حيث أن هذه النوعية من البطاقات يكون لها دورًا مساهمًا في توفير الكثير من الخدمات داخل صالات المطار.

تناول الطعام قبل الوصول إلى المطار

ينصح بضرورة تناول الوجبات قبل الوصول إلى المطار، وذلك لأن الوجبات والأطعمة المختلفة داخل المطار قد تسبب في زيادة نفقات المسافر، لذا فمن المهم أن يحرص المسافر على تناول وجبة الإفطار أو غيرها من الوجبات قبل الوصول إلى صالة المطار من أجل الحصول على رحلة اقتصادية.



عدم الخوف من إحضار المعدات الطبية

قد يشعر بعض المسافرين بحالة من القلق والتوتر من مصادرة الأدوات الطبية اللازمة في المطار، إلا أنه يتم فحص المعدات الطبية فقط من أجل التأكد من صلاحيتها.

شبكة «الواي فاي» مجانية في المطار

توجد بعض الامتيازات التي قد يجهلها بعض المسافرين عند التواجد في المطار عدد ساعات طويلة، والتي يكون من أهمها توفير شبكة «الواي فاي» بشكل مجاني دون دفع أي رسوم على ذلك، لذا فمن الممكن الاستفادة من هذه الفرصة أثناء التواجد في صالة المطار قبل بدء الرحلة

البضائع والمنتجات ليست أرخص

تجذب بعض المتاجر التي تتواجد بالمطار أعين المسافرين، إلا أن البضائع والمنتجات التي تتواجد بداخلها ليست أرخص، وبالتالي فأن شرائها قد يكلف المسافر أضعاف أسعارها الحقيقية، لذا فمن المهم تجنب هذا الأمر للحفاظ على ميزانية الرحلة.

الطيران خارج الموسم للحصول على أفضل الصفقات

يفضل عدم حجز الرحلات في موسم الذروة وتحديد توقيت آخر للحصول على أفضل الصفقات والأسعار وبالتالي يكون ذلك سببًا في الحصول على رحلة اقتصادية مميزة.

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