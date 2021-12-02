أشهر الأماكن السياحية الجاذبة للسياح في ألبانيا

الوكيل الإخباري - قد تكون ألبانيا بلدًا صغيرًا ولكنها تقدّم مروحة واسعة من الأماكن السياحية والنشاطات الجذابة. على الحدود مع مقدونيا واليونان وكوسوفو والجبل الأسود، يعد ساحل ألبانيا الطويل أحد أجمل المناطق في العالم.تفتخر ألبانيا ببعض من أفضل الأمثلة على العمارة العثمانية في العالم، إلى جانب هواء البحر الأبيض المتوسط الصافي للغاية والشواطئ الرائعة بشكل مذهل.

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الريفيرا الألبانية

بما تكون الريفيرا الألبانية هي المكان الأكثر شعبية في البلاد للسائحين لزيارتها. تتمتع الريفيرا بسمعة متزايدة كموقع موسيقى مهم، حيث أقيمت هنا العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية.

تعد بلدة هيمارا الساحلية واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في الريفييرا، بينما يعد شاطئ بورتو باليرمو وشاطئ لاماني وشاطئ فيليكوري بعضًا من أرقى الامتدادات الرملية في المنطقة.

ممر لوغارا



يعد ممر لوغارا أحد أشهر الأماكن في ألبانيا، حيث يوفر الطريق أحد أروع الرحلات في العالم بأسره. يقع في وسط متنزه لوغارا الوطني، ينتقل الطريق إلى أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وسوف يذهلك المشهد. يوجد في الجزء العلوي من الممر مجموعة جيدة من المطاعم، والتي تعد أماكن مثالية للاستمتاع ببعض من أكثر المناظر الخلابة في ألبانيا.

جيروكاسترا

مدينة جيروكاسترا التابعة لليونسكو، هي بلا شك واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في ألبانيا. يمكن العثور على العمارة العثمانية الفريدة - مع المنازل المصممة مثل القلاع الصغيرة - في جميع أنحاء جيروكاسترا، التي تضم متحفًا عسكريًا ومعرضًا فنيًا في قلعتها المذهلة التي تهيمن على الأفق.

المصدر - سيدتي

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