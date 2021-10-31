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الأحد، 31-10-2021 04:40 م

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ألبانبا

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الوكيل الإخباري - ألبانيا هي بلد صغير مثالي للرحلات العائلية والباحثين عن زيارة المناظر الطبيعية الجذابة والمواقع التاريخية المثيرة للاهتمام.

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ألبانبا :

 

تيرانا
إنها واحدة من أجمل المدن في أوروبا. في الصيف، تشهد المدينة نزوح أكبر عدد من الناس إلى شاطئ ساراندا أو دوريس، وفي الشتاء تزدهر المدينة مرة أخرى. عند زيارة عاصمة ألبانيا، ستتعمق في ماضي وحاضر بلد شهد اضطرابات شديدة منذ تأسيسه في القرن السابع عشر. يوجد في تيرانا مبانٍ من الحقبة السوفيتية ومشاريع جديدة ومعالم تاريخية جنباً إلى جنب، في حين أن مشهد المرتفعات الرائع الذي يحد المدينة من الشرق يستدعي الاستكشاف.

 

بوغراديس

فقط على حدود مقدونيا هي منطقة جذب سياحي مناسبة للعائلات. توفر بوغراديس مظهراً جذاباً لبحيرة أوهريد التي يزيد عمرها عن 4 ملايين عام. البحيرة موطن لما يقرب من 17 نوعاً من الكائنات المائية. المدينة أمر لا بد من زيارته لعشاق الطبيعة الذين يبحثون عن عطلة هادئة على ضفاف البحيرة.

 

فينيق
لا يزال متنزه فنيق الأثري غير مكشوف إلى حد كبير بعد، لكن يوجد مسرح روماني ومساكن هلنستية والكثير من الآثار. بُنيت البقعة في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. كثير من المسافرين لا يدركون حتى وجود هذه البقعة. من الحديقة، ستحصل على مناظر رائعة من المناظر الطبيعية المجاورة. إنه مكان هادئ للغاية. 

 

المصدر - سيدتي

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