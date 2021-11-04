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الخميس، 04-11-2021 04:28 م

أشهر الأماكن السياحية في أليكانتي

Alicante,_Spain


الوكيل الإخباري - تم تسمية هذه المنطقة الساحلية المشمسة، الواقعة تقع في شرق إسبانيا، باسم مكان الضوء من قبل الرومان القدماء الذين استقروا هنا. اليوم، لا يزال السياح ينجذبون إلى مناخ المنطقة اللطيف والأجواء الجذابة في الخليج الواسع.

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مع المياه الفيروزية للبحر الأبيض المتوسط تتمايل على شواطئها الرملية، فإن أليكانتي هي وجهة سياحية مشهورة، تقدّم مزيجاً مثالياً من الأنشطة الترفيهية ومناطق الجذب الثقافية. تشمل التسلية الشعبية حمامات الشمس على الشواطئ الرملية، والتنزه على طول كورنيش الواجهة البحرية، والاستمتاع بروائع الفن في المتاحف الشهيرة.

 

أشهر الأماكن السياحية في أليكانتي :

 

كاستيلو دي سانتا باربرا
في موقع قيادي فوق المدينة، يبدو أن كاستيلو دي سانتا باربرا ينبت من نتوء صخري يطل على البحر. يعد موقع قمة التل على جبل بيناكانتيل شهادة على الغرض العسكري للقلعة.

 

متحف أليكانتي الأثري
يأخذ هذا المتحف الأثري الرائع الزوار في رحلة عبر 100000 عام من التاريخ. تغطي المجموعة عصور ما قبل التاريخ. الفترة الكلاسيكية من العصور القديمة مع المشغولات اليونانية والرومانية والإيبيرية؛ والعصور الوسطى.

 

بلايا ديل بوستيجويت

تم العثور على بلايا ديل بوستيجويت في وسط أليكانتي، مطوي تحت كاستيلو دي سانتا باربرا. يوفر هذا الشاطئ الواسع الخلاب صفاء الأمواج اللطيفة والمياه الفيروزية الهادئة المثالية للسباحة.

 

بلايا دي سان خوان

يقع هذا الشاطئ الرملي الرائع على بعد أقل من 10 كيلومترات (حوالي 15 دقيقة بالسيارة) من وسط مدينة أليكانتي. بشاطئه الواسع، يعتبر بلايا دي سان خوان مثالياً للحمامات الشمسية والاسترخاء.

 

المصدر - سيدتي 

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