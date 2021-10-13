الوكيل الإخباري - عند السياحة في الكويت، سيستمتع السائح بالمناظر المعمارية، والضيافة العربية التقليدية، والصحراء الشاسعة، والشواطئ الهادئة والطعام اللذيذ.

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أشهر الأماكن السياحية في الكويت :

المسجد الكبير

افتتح المسجد الكبير عام 1986، وقد بُني مع ميزات باهظة بما في ذلك فناء محاط بأشجار النخيل، وزجاج ملون من فرنسا وتفاصيل رخام إيطالي، بالإضافة إلى فسيفساء من المغرب وثريات من ألمانيا وخشب الساج من الهند. يتم توفير الجولات من قبل موظفين ذوي خبرة تغطي الثقافة الكويتية. يترتب على النساء ارتداء عباءة وغطاء للرأس عند الدخول.

المركز العلمي



يقع أحد أكبر أحواض السمك في الشرق الأوسط في هذا المبنى المصمم على شكل شراع. في مكان الاكتشاف التفاعلي، يمكن للأطفال إجراء تجارب علمية. يحوي دار العرض IMAX على شاشة عملاقة مزودة بأحدث ما توصلت إليه تقنيات العرض السينمائي، تعرض مقاطع فيديو تعليمية ثلاثية الأبعاد مدتها 45 دقيقة حول العالم الطبيعي.



متحف الهاشمي البحري

يضم المتحف مجموعة رائعة من المراكب الشراعية الكبيرة الحجم (قوارب الشحن التقليدية) ومعدات الإبحار واللوحات التي توضح تاريخ الملاحة البحرية في المنطقة. المركب الخشبي الضخم المجاور للمتحف ، هو أكبر قارب خشبي مصنوع يدوياً على وجه الأرض، ويبلغ طوله 80.4 متراً وعرضه 18.7 متراً ويزن ما يقدر بنحو 2500 طن.

متحف طارق رجب

يحوي المتحف الإثنوغرافي آلات موسيقية مطعمة معلقة في خزائن زجاجية، والفضة العمانية، والأزياء التي ترتديها الأميرات واللؤلؤ البحريني. على الرغم من كل هذه القطع المعروضة بشكل رائع، إلا أن المخطوطات العربية في متحف الخط هي التي تعطي المجموعة أهميتها الدولية.

المصدر - سيدتي

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