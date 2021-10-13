الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

التربية تنفي اغلاق مدرسة جبة وتحويل التعليم فيها عن بعد

الأربعاء، 13-10-2021 04:44 م

أشهر الأماكن السياحية في الكويت

image (4)


الوكيل الإخباري - عند السياحة في الكويت، سيستمتع السائح بالمناظر المعمارية، والضيافة العربية التقليدية، والصحراء الشاسعة، والشواطئ الهادئة والطعام اللذيذ.

اضافة اعلان

 

أشهر الأماكن السياحية في الكويت : 

 

المسجد الكبير
افتتح المسجد الكبير عام 1986، وقد بُني مع ميزات باهظة بما في ذلك فناء محاط بأشجار النخيل، وزجاج ملون من فرنسا وتفاصيل رخام إيطالي، بالإضافة إلى فسيفساء من المغرب وثريات من ألمانيا وخشب الساج من الهند. يتم توفير الجولات من قبل موظفين ذوي خبرة تغطي الثقافة الكويتية. يترتب على النساء ارتداء عباءة وغطاء للرأس عند الدخول.

 

المركز العلمي

يقع أحد أكبر أحواض السمك في الشرق الأوسط في هذا المبنى المصمم على شكل شراع. في مكان الاكتشاف التفاعلي، يمكن للأطفال إجراء تجارب علمية. يحوي دار العرض IMAX على شاشة عملاقة مزودة بأحدث ما توصلت إليه تقنيات العرض السينمائي، تعرض مقاطع فيديو تعليمية ثلاثية الأبعاد مدتها 45 دقيقة حول العالم الطبيعي.

 

متحف الهاشمي البحري

يضم المتحف مجموعة رائعة من المراكب الشراعية الكبيرة الحجم (قوارب الشحن التقليدية) ومعدات الإبحار واللوحات التي توضح تاريخ الملاحة البحرية في المنطقة. المركب الخشبي الضخم المجاور للمتحف ، هو أكبر قارب خشبي مصنوع يدوياً على وجه الأرض، ويبلغ طوله 80.4 متراً وعرضه 18.7 متراً ويزن ما يقدر بنحو 2500 طن.

 

متحف طارق رجب

يحوي المتحف الإثنوغرافي آلات موسيقية مطعمة معلقة في خزائن زجاجية، والفضة العمانية، والأزياء التي ترتديها الأميرات واللؤلؤ البحريني. على الرغم من كل هذه القطع المعروضة بشكل رائع، إلا أن المخطوطات العربية في متحف الخط هي التي تعطي المجموعة أهميتها الدولية.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فقدان-الطريق-5

تجنب فقدان الطريق في الوجهات السياحية الجديدة

107174296

أفضل 4 أنشطة يمكنك القيام بها عند زيارتك لوادي رم-صور وفيديو

التنوع في اختيار المأكولات

نصائح لاختيار المطعم المناسب أثناء السفر

image (2)

أجمل الأماكن السياحية في البحرين

100627Image1-1180x677_d

جولة لواحة الأحساء السعودية .. الأكبر على مستوى العالم

جزر-المالديف-سياحة

نصائح لرحلة اقتصادية في جزر المالديف

أخبار متعلقة
بارزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

افضل الوجهات السياحية المناسبة لعشاق التسوق

12-top-rated-tourist-attractions-in-manchester

أفضل الأماكن السياحية في مانشستر

عاصمة-هنغاريا-موقع-معلومات

أفضل الأماكن السياحية في هنغاريا

المملكة العربية السعودية

أبرز الوجهات السياحية الآمنة للزيارة في الشرق الأوسط

6054

أشهر الأماكن السياحية في بلجرشي

6235586-446437322

أفضل الوجهات السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل في الشتاء