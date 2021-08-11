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الأربعاء، 11-08-2021 04:38 م

أشهر الأماكن السياحية في بروكسل

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الوكيل الإخباري - تشتهر بروكسل النابضة بالحياة بكونها أشياء كثيرة في وقت واحد، ويمتد هذا التنوع إلى مناطق الجذب فيهاالتماثيل والحدائق والتلال ذات المهام الثقافية المحددة ، وفيلات الفن الحديث المتألقة وفيلات آرت ديكور.

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في بروكسل :

 

الميدان الكبير
محاطاً بقاعة بلدية من القرن الخامس عشر، وما يقرب من 40 منزلاً فخماً للنقابة و Maison du Roi الفخم بنفس القدر، يكشف الميدان الكبير عن روعته بعد أن تشق طريقك إلى أحد الأزقة الصغيرة المرصوفة بالحصى صُنف كموقع تراث عالمي لليونسكو لمظهره المتجانس بشكل ملحوظ، وزيارة ساحة بروكسل المشهورة عالمياً تشبه العودة في الوقت المناسب مرة كل عامين، تشكل أحجاره المرصوفة بالحصى قماشاً لسجادة زهور طموحة.

 

أتوميوم

في حين أن تسع كرات من الصلب المتوازنة على مجموعة من العصي قد تبدو وكأنها نصب تذكاري غريب، فإن الأتوميوم يمثل في الواقع تكوين بلورة حديدية، مكبرة إلى 165 مليار ضعف حجمها صمم المهندس André Waterkeyn العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 102 متراً لمعرض بروكسل العالمي 1958 ليرمز إلى الإيمان الراسخ بالعملية العلمية أصبح هجين المبنى والنحت شائعاً جدا لدرجة أنه أصبح الآن عنصراً ثابتاً في أفق العاصمة.

 

فيلا امبان
بحلول العشرينات من القرن الماضي، كانت بلجيكا واحدة من أوائل من احتضن فن الآرت ديكو الجريء. مع التناسق الشديد والمواد الغنية، تعد فيلا إمبان التي صممها المهندس المعماري السويسري ميشيل بولاك واحدة من روائع الحركة بفضل مؤسسة بوغوصيان، أصبح القصر المترامي الأطراف مفتوحًا الآن للجمهور ويضم مركزًا للثقافة والفنون موجهاً نحو انشاء حوار بين الغرب والشرق.

 

المصدر - سيدتي 




 




 

 


 

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