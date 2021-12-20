أشهر الأماكن السياحية في بيرث الأسترالية الجديرة بالزيارة

الوكيل الإخباري - تقع بيرث على الساحل الغربي لأستراليا، على بُعد حوالي 2100 كيلومتر من أديلايد. على الرغم من أن الأمر يتطلب بعض الوقت للوصول إليها، إلا أنها واحدة من أسرع المدن نموًا في البلاد وتشتهر بنمط الحياة الهادئ والشواطئ الجذابة. إلى جانب ثروة المعالم السياحية التاريخية والثقافية في بيرث، هناك الكثير من المقاهي والمطاعم الرائعة التي يمكن تجربتها، فضلاً عن عدد وافر المتاجر والبوتيكات الرائعة.

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في الآتي، أشهر الأماكن السياحية في بيرث الجديرة بالزيارة :

حديقة الملوك والحديقة النباتية



يغطي كينغز بارك مساحة شاسعة من الأراضي في وسط المدينة مباشرةً، وهو عبارة عن أرض عجائب طبيعية. مع وجود الكثير من مسارات ركوب الدراجات في طريقها حول الحديقة، فهي مكان رائع للتوجه إليه إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالهواء الطلق. هناك الكثير من الملاعب ومناطق النزهات المنتشرة حولها.

جزيرة روتنست

تقع جزيرة روتنست في المحيط الهندي، على بعد حوالي ساعة من ركوب العبارة من بيرث، وهي رحلة نهارية شهيرة بين السكان المحليين والسياح على حدٍ سواء بسبب المناظر الطبيعية الخلابة ووفرة الأنشطة الترفيهية التي توفرها. تنتشر في الجزيرة العديد من البحيرات المالحة والغابات.

شاطئ كوتيسلو



بينما تنتشر الشواطئ الجميلة على ساحل المحيط الهندي في بيرث، ربما يكون كوتيسلو هو الأكثر شهرة وشعبية من بينها جميعًا. يحده طريق المحيط الجميل الذي يفصل رماله الجميلة عن ضاحية كوتيسلو في بيرث خلفه، يعد الشاطئ أحد أفضل الأماكن للسباحة في المنطقة.

المصدر - سيدتي

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