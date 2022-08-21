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الأحد، 21-08-2022 01:33 م

أشهر الأماكن السياحية في زغرب الكرواتية

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الوكيل الإخباري - تتألق زغرب بالتاريخ الرائع، وهي العاصمة العالمية النابضة بالحياة لكرواتيا. تقع زغرب على ارتفاع 122 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بين نهر سافا وجبل ميدفيدنيكا. تنتشر في زغرب المواقع الخلابة والغارقة في التألق الأوروبي الطبيعي، حيث تبهر ضيوفها بمغامرات وتجارب آسرة.

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في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في زغرب : 

 

برج لوترسك

يقع برج لوترسك في الجزء العلوي من مدينة زغرب، ويعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر وهو أحد المعالم الرئيسية في المدينة. يتميز البرج بأنه تم تشييده للمساعدة في حماية البوابة الجنوبية للمدينة ويوفر إطلالات رائعة على المدينة.

 

ساحة جيلاسيك

تقع ساحة جيلاسيك في قلب المدينة، وهو مكان صاخب مليء بالحياة والطاقة. على هذا النحو، من الجدير بالتأكيد المرور عندما تكون في زغرب. مع وجود جزء وسط المدينة من كل مكان حوله، تقع المتاجر والشركات والمكاتب على خط ساحة جيلاسيك.

 

سوق دولاك

يعج سوق دولاك بالحياة، حيث يأتي السكان المحليون لشراء الفواكه والخضروات. إن سوق المزارعين اليومي هذا مفتوح فقط في الصباح؛ وبالتالي، سيتعين عليك الاستيقاظ مبكرًا لتجربة الجانب المحلي من المدينة حقًا.

 

 

سيدتي 

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