الوكيل الإخباري - احتفظت فرانكفورت بجاذبيتها الكلاسيكية على مر السنين. كونها العاصمة المالية لألمانيا، فإن مدينة فرانكفورت لديها الكثير من الأشياء لتوفر لك إجازة مثالية في واحدة من أكثر مدن العالم شهرة.

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على الرغم من أن مدينة فرانكفورت تهيمن عليها في الغالب الآثار المبنية من الطوب، إلا أن عشاق الطبيعة يمكنهم أيضًا الحصول على مناظر ومساحات خلابة لا تقاوم. في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في فرانكفورت.





المدينة القديمة



تقع المدينة القديمة على الضفة الشمالية لنهر ماين وتغطي أقل من كيلومتر مربع، وكانت واحدة من أكبر المدن نصف الخشبية في ألمانيا حتى دمرت بالكامل في الحرب العالمية الثانية. بالنسبة للسكان المحليين والسياح على حد سواء، يعد مركز المدينة القديمة الذي أعيد بناؤه أحد أكثر الأماكن أهمية للزيارة في فرانكفورت.

دار الأوبرا القديمة

تأسست دار الأوبرا القديمة عام 1880، وهي واحدة من أهم الأماكن في فرانكفورت ويجب زيارتها لعشاق الموسيقى. استوحى مبنى المدرسة القديمة ذو الطراز الكلاسيكي من خطة المهندس المعماري الألماني ريتشارد لوكاي. بعد تدمير المبنى خلال الحرب العالمية الثانية، استغرق الأمر ما يقرب من أربعة عقود لإعادة افتتاحه نهائيًا في عام 1981.

بالم جاردن



مع المعروضات النباتية المثيرة للإعجاب، والعديد من أحواض المياه، والمسارات ذات المناظر الخلابة، فإن الحديقة تعدّ واحدة من الأماكن التي يجب زيارتها في فرانكفورت مع العائلة والأصدقاء.

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