الوكيل الإخباري - لن تسمح لك الأماكن الرائعة التي يجب زيارتها في كوينزلاند بالاستمتاع بجولة استكشافية مليئة بالمرح في هذه الولاية الأسترالية المتوهجة فحسب، بل ستوفر لك أيضًا فرصة لإلقاء نظرة خاطفة على التاريخ الغني والثقافة والفن والهندسة المعمارية للولاية الأسترالية. تتراوح الأماكن الجذابة من الجزر البكر والشواطئ الخلابة إلى المتنزهات الوطنية الخلابة والعجائب المعمارية الرائعة.

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أشهر الأماكن السياحية في كوينزلاند:



كيرنز

كيرنز هي البوابة إلى موقع التراث العالمي لليونسكو والحاجز المرجاني العظيم الجذاب. إنها أيضًا نقطة الانطلاق في رحلات الدفع الرباعي إلى البرية الشاسعة في شبه جزيرة كيب يورك. بالنسبة لعدد قليل من السياح الذين يأتون إلى كيرنز لقضاء العطلات، فإن كيرنز تمثل بشكل أساسي نهاية رحلة طويلة إلى الساحل الشرقي وبالنسبة للآخرين، فإن كيرنز هي مجرد بداية لمغامرة أستراليا.

بريسبان



جمال وثراء الأماكن السياحية في بريسبان هو ما يجعل هذه المدينة العظيمة نقطة تجذب الناس من جميع أنحاء العالم. أحد أفضل الأشياء في بريسبان، عاصمة كوينزلاند هو كيفية إدراك الحكومة لقيمة المدينة كبقعة مثالية للسياح. سوف ترضي بالتأكيد الشواطئ الرائعة ، والجاذبية الطبيعية ، والطعام ، وكروم العنب ، والكثير من جوانب المدينة الأخرى.

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