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الخميس، 05-01-2023 03:46 م

أشهر المعالم السياحية في دنفر الأمريكية

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الوكيل الإخباري - مع وجود جبال روكي كخلفية وأكثر من 300 يوم من أشعة الشمس في السنة، تعد دنفر مدينة جذابة، فهي غنية بالمعالم السياحية ومناطق الجذب للجميع، من العائلات إلى الأزواج. في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في دنفر الواقعة في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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مبنى الكابيتول بولاية كولورادو

على تلة منخفضة على الجانب الشرقي من Civic Center Park، يوجد مبنى مبنى الكابيتول ذي الطراز الكلاسيكي، ويتوج بقبة مذهبة بارتفاع 250 قدمًا. من منصة المشاهدة على أسطوانة القبة هناك مناظر رائعة لأفق المدينة المهيب والمدى الأمامي.

 

مكتبة دنفر العامة
صمم المهندس المعماري الشهير مايكل جريفز مكتبة دنفر العامة، التي افتتحت في عام 1995. تشتهر المكتبة بتاريخها الغربي ومجموعات الأنساب. في الخارج، غالبًا ما يستخدم النحت الفولاذي ذو اللون الأحمر البرتقالي الذي يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا كمرجع.

 

حدائق دنفر النباتية

تعد حدائق دنفر النباتية واحدة من أكبر الحدائق النباتية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتل مساحة 23 فدانًا بجوار متنزه تشيزمان. يوجد 43 حديقة فردية، بعضها مصمم في مناظر طبيعية، والبعض الآخر في حدائق أكثر رسمية.

 

 

سيدتي 

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