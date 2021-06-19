الوكيل الإخباري - ركوب الأمواج رياضة مائية يقوم فيها الشخص بالركوب على الألواح والطفو فوق سطح الماء وذلك عادة يتم في المحيطات.

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أفضل وجهات ركوب الأمواج في العالم :





1-كورنوال انجلترا

هي شواطئ تقع في الجنوب الغربي من إنجلترا وتعتبر من الأماكن المثالية ركوب الأمواج.

تتميز منطقة كورنوال بجمالها الطبيعي فيوجد بها الغابات والطيور المتنوعة.

تتمتع كورنوال بمناظر الوديان المشجرة والبحر الازرق المبهر والمناظر الطبيعية الخلابة.



2-جيفريز باي جنوب افريقيا

هي واحدة من أشهر مواقع ركوب الأمواج في العالم و تستضيف مسابقات دولية وتتميز ببيئة طبيعية رائعة.

ويشتهر بأنه مكان استراحة الهيبز كما اشتهرت كواجهة لركوب الأمواج بفيلم بروس براون.

يشتهر خليج جيفريز باي بوجود الأصداف البحرية والكاليماري وهي وجهة مثالية لممارسة الرياضات المائية مثل التجديف والإبحار على الألواح وصيد الاسماك.



3-تاهيتي الفرنسية

تقع في جنوب المحيط الهادئ وهي أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية عاصمتها بابيتي مساحتها 1048 كيلو متر مربع.

يساعد سقوط الأمطار في تاهيتي على تكوين الجداول والشلالات وتشمل الجزيرة أشجار جوز الهند والموز والبرتقال والبابايا.

تجتذب سواحل تاهيتي عشاق رياضة ركوب الأمواج وتظهر فيها الشعاب المرجانية بألوانها المبهرة.

المصدر - سائح