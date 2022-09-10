أشياء لا يمكن أخذها أثناء السفر

الوكيل الإخباري - توجد الكثير من الأشياء والملابس التي لا يصلح أخذها أو الحصول عليها أثناء السفر، والتي يمكن تحديدها في عدد من النقاط التالية من أجل الامتناع عن الحصول عليها أثناء الرحلة السياحية وقت السفر.

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لا تقم بتبادل الأموال في المطارات

لا ينصح بتبادل الأموال في المطارات وذلك نظرًا لأن صرف العملات الأجنبية تقريبًا في المطارات تكون ممتلئة ومزدحمة طوال الوقت.

عدة أزواج من البنطلون الجينز

ينصح عند إعداد وتحضير حقيبة السفر من الضروري عدم الحصول على أكثر من زوج للبنطلون الجينز والاكتفاء بواحد فقط لقضاء الغرض أثناء الرحلة السياحية.

زي لكل يوم

يقوم البعض بإحضار أكثر من زي كل يوم أثناء تحضير حقيبة السفر لقضاء العطلة السياحية، لذا فأن هذه الطريقة خاطئة وغير مثالية نهائيًا لحمل الكثير من الملابس التي قد يكون ليس لبعضها أهمية، لذا فمن المهم محاولة اختيار الملابس البسيطة التي يمكن تصميمها بشكل مختلف كما أنه من الضروري تكون مريحة وعملية لقضاء وقت ممتع ولطيف خلال الرحلة السياحية أثناء السفر.



أحذية جديدة لم تجربها من قبل

لا ينصح نهائيًا بحمل واصطحاب الأحذية الجديدة التي لم يتم تجربتها من قبل أثناء الرحلة السياحية، حيث أنه بهذه الطريقة قد يتسبب ذلك في الشعور بالألم أو عدم الراحة أثناء ارتداء الحذاء غير المناسب، لذا فمن المهم اختيار زوج من الأحذية المريحة ومتعددة الاستخدامات والتي يمكن ارتداء في كثير من الأوقات دون تقيد.



أدوات تصفيف الشعر

تصطحب الكثير من الفتيات أدوات تصفيف الشعر وتضعها في حقيبة السفر وبالتالي هذا يتسبب في شغل مساحة كبيرة داخل حقيبة السفر، لذا فمن الضروري اختيار الأدوات الضرورية فقط التي يمكن الاحتياج إليها باستمرار طوال فترة الرحلة السياحية والامتناع عن وضع مثل هذه الأدوات غير الضرورية.



حقيبة مكياجك

ينصح بضرورة اختيار أدوات المكياج ومستحضرات التجميل الضرورية فقط والتي يتم وضع بعضها في حقيبة السفر أو داخل حقيبة صغيرة وبالتالي وضعها في حقيبة السفر، وذلك لعدم الاحتياج إليها بأكملها طوال فترة الرحلة السياحية حيث أنه قد يتم الاستعانة على بعض منها فقط خلال السفر وعدم استعمال كافة المستحضرات داخل حقيبة المكياج.



إكسسوارات باهظة الثمن

لا يفضل نهائيًا اصطحاب الإكسسوارات باهظة الثمن خلال الرحلة السياحية أثناء السفر، حيث أن هذه الطريقة قد تكون سببًا في قلق السائح أو المسافر باستمرار لعدم الشعور بحالة من الأمان، بالإضافة إلى إمكانية تعرضها للسرقة أو الاحتيال نظرًا لقيمتها المادية الفخمة.

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