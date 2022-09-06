أشياء يسمح بأخذها من الطائرة

الوكيل الإخباري - توجد الكثير من الخدمات والأدوات على متن الطائرة، والتي يمكن لأي مسافر أخذها في حالة الحاجة لذلك دون أن يكون هناك أي حرج من هذا الفعل، لذا يمكن تحديد عدد من هذه الأشياء التي يمكن الحصول عليها من الطائرة في الخطوات التالية.

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أدوات التعقيم والنظافة

تقوم الكثير من شركات الطيران بتحديد عدد من الممارسات للحفاظ على سلامة الركاب من الفيروسات والأوبئة وذلك من خلال توفير أدوات وزجاجات التعقيم ومعقم اليدين والمناديل المبللة المطهرة، حيث أن هذه المعدات يكون لها تأثيرًا فعالًا وقويًا في القضاء على الجراثيم والفطريات وبالتالي فأنها ضرورية ويمكن إعادة استخدامها وأن يحصل عليها المسافر من الطائرة لأنه لا يمكن لأحد غير استخدامها.

أقنعة العين

يمكن أن تساعد أقنعة العين في جعل النوم على متن طائرة أسهل نسبيًا، وهي أيضًا أحد العناصر الشخصية التي يمكن للمسافر أخذها معه عند مغادرة الطائرة.

الجوارب أثناء الرحلة

تعتبر الجوارب أثناء الرحلة عنصرًا آخر لا يمكن لشركة الطيران إعادة استخدامه، لذلك لا بأس من اصطحابها مع المسافر أيضًا.



سدادات الأذن

يمكن الاستعانة بسدادات الأذن من أجل الحصول على قسط من النوم، حيث في حالة استعمالها فمن الضروري للغاية أخذها ووضعها في الحقيبة لإحضارها مرة أخرى في الرحلة التالية.



مجلة على متن الطائرة

يمكن الاستعانة بالمجلات لقراءتها أو الإطلاع عليها أثناء التواجد على متن الطائرة، وفي هذا التوقيت من الممكن للمسافر أخذها أو الحصول عليها بعد انتهاء الرحلة.



بقايا الطعام والمشروبات

تعتبر الأطعمة أو المشروبات المعبأة تجاريًا التي يتم عرضها على المسافر أثناء الرحلة ضمن الأشياء التي يتم استهلاكها واستخدامها أثناء الرحلة السياحية، لذا فلا داعي أن يتم ترك هذه المأكولات أو المشروبات في حالة الرغبة في الحصول عليها.



لباس نوم

قد يحصل بعض المسافرين من الدرجة الأولى على شركات الطيران الفاخرة على مجموعة من البيجامات لارتدائها على متن رحلاتهم، نظرًا لأن شركات الطيران لا يمكنها إعادة استخدام هذه البيجامات، فإن هذه البيجامات هي ملك للمسافر للاحتفاظ بها بعد الرحلة.

سيدتي

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