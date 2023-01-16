الوكيل الإخباري - أبرز الرحلات الجوية الطويلة في العالم :

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مانيلا إلى نيويورك

تعد هذه الرحلة السياحية من أطول الرحلات الجوية في العالم، هذا الطريق من مانيلا في الفلبين إلى مطار جون كينيدي في نيويورك.

تشغلها الخطوط الجوية الفلبينية، وتقطع هذه الرحلة الطويلة 8.520 ميلًا في المجموع، أي ما يعادل 13712 كيلومترًا، يستغرق الوصول إلى الوجهة السياحية أكثر من 16 ساعة ونصف.

دالاس إلى سيدني

في المرتبة التاسعة في القائمة لأطول رحلات الطيران المباشرة في العالم، هذه الرحلة من مطار دالاس / فورت وورث الدولي، أو DFW ، إلى مطار كينجزفورد سميث في سيدني في أستراليا.



تدير شركة كانتاس هذه الرحلة لمسافة إجمالية تبلغ 8.577 ميلاً، أي ما يعادل 13804 كيلومترات، يستغرق السفر من مكان إلى آخر 17 ساعة و 20 دقيقة، لذلك يأمل الركاب دائمًا في تجنب أي تأخير.



هيوستن إلى سيدني

تنطلق أيضًا من تكساس وتتجه إلى سيدني في أستراليا، الفرق الوحيد هو أن هذه الرحلة تغادر من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن وتديرها يونايتد إيرلاينز.

وبعيدًا عن ذلك، فإن المسافات متشابهة جدًا، حيث تمتد هذه الرحلة لمسافة إجمالية تبلغ 8696 ميلاً، أي 13834 كيلومترًا، وتستغرق حوالي 17 ساعة ونصف الساعة.



سان فرانسيسكو إلى بنغالورو

هذه الرحلة تربط مطار سان فرانسيسكو الدولي في كاليفورنيا بمطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو ، الهند.

تشغلها شركة طيران الهند وتستغرق 17 ساعة و 45 دقيقة للسفر لمسافة 8702 ميل (14004 كيلومترات) تفصل بين الموقعين.



لوس أنجلوس إلى سنغافورة

هذه الرحلة الأطول وهي رحلة أخرى تتجه من الولايات المتحدة إلى آسيا هذه المرة، تنطلق الرحلة من لوس أنجلوس على الساحل الغربي للولايات المتحدة عبر سنغافورة، تديرها الخطوط الجوية السنغافورية.

يتعين على الطائرات السفر لمسافة هائلة تبلغ 8770 ميلاً أو 14114 كيلومترًا للوصول من مطار لوس أنجلوس إلى مطار سنغافورة شانغي، تستغرق الرحلة حوالي 17 ساعة و 50 دقيقة في المتوسط.



أوكلاند إلى دبي

خامس أطول رحلة تجارية في العالم، حيث يمكن السفر من أوكلاند في نيوزيلندا إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، يتم تشغيل الرحلة من قبل طيران الإمارات

8.823 ميل (14200 كم) تفصل مطار أوكلاند عن مطار دبي الدولي، يبلغ إجمالي وقت السفر لهذه الرحلة العملاقة حوالي 17 ساعة و 10 دقائق.

بيرث إلى لندن

بعد ذلك، توجد رحلة تربط بين دولتين تتحدثان الإنجليزية في شكل أستراليا والمملكة المتحدة، تنطلق هذه الرحلة الضخمة من مطار بيرث في غرب أستراليا إلى أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا: مطار هيثرو في لندن.

تستغرق الرحلة من بيرث إلى هيثرو 9،009 ميلًا في المجموع، أي ما يعادل 14،499 كيلومترًا، يتم تشغيله بواسطة Qantas ويستغرق وصوله حوالي 17 ساعة ونصف.

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