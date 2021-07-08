أطول قلعة رملية في العالم بالدنمارك تدخل موسوعة غينيس - فيديو

الوكيل الإخباري - حطم فنانون دنماركيون رقم موسوعة غينيس القياسي لبناء أطول قلعة رملية في العالم ببناء وصل ارتفاعه 21,16 متر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في ألمانيا العام 2019 بطول 17,66 متر.

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وتم تشييد البناء بشكل مثلثي لمنعه من الانهيار كما هو الحال في بناء العديد من الأشكال الرملية المماثلة.



واستخدم البناة أطناناً من الرمال التي تحتوي على نسبة 10% من الطين، الذي يساعد على تماسك القصور الرملية مع إضافة طبقة من الصمغ لزيادة تماسكه.

المصدر - البيان