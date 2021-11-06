أعداد زوار برج إيفل في باريس تعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - استقطب برج إيفل الشهير في باريس خلال شهر أكتوبر أعداداً من الزوار توازي مستويات الارتياد ما قبل جائحة «كوفيد 19»، بعد تراجع كبير بسبب الأزمة الصحية العالمية. وأوضحت شركة «سيتي» المشغلة للمعلم أن برج إيفل شهد «شهراً جيداً في أكتوبر بفضل عودة السياحة إلى العاصمة».

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وسُجل هذا التقدم رغم إلزامية حيازة تصريح صحي لزيارة معظم الأماكن العامة في فرنسا خلال الصيف. واعتباراً من الأحد، لن يعود بإمكان الزائرين غير الحائزين التصريح الصحي إجراء فحص للمستضدات الجينية في الموقع كما يحصل حالياً. وقد أجري في الموقع 14 ألف فحص من هذا النوع منذ 21 يوليو.



المصدر - البيان