أغرب جزر العالم

الوكيل الإخباري - تعرف الجزر بشكل عام بأنها وجهات سياحية مميزة، وغالباً تتميز بطبيعة ساحرة وخلابة تساعد على الاسترخاء، وعيش لحظات قد تكون أقرب للخيال في عالم مختلف تماماً عن عالمنا المليء بالضجيج، إلا أن بعض الجزر تخبئ لنا العديد من الأسرار الغامضة والمفاجآت الغريبة، والأمثلة على هذا تتجلى في مجموعة من الجزر الغريبة والمثيرة للدهشة حول العالم.. تالياً أبرزها:

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جزيرة جيولا "المنحوسة"

عرفت الجزيرة، الواقعة على بعد أمتار قليلة من أكبر شواطئ نابولي الإيطالية، بكونها جزيرة "منحوسة" أو "ملعونة"، وهي عبارة عن كتلتين من اليابسة، تتصلان معاً بجسر حديدي، وتقبع فوق قمة أحد أجزائها فيلا بيضاء شامخة، لكنها مهجورة.

جزيرة القيامة

وتسمى أيضاً بجزيرة الفصح، وتعتبر واحدةً من أشهر الجزر وأكثرها غموضاً في العالم حتى اليوم، وتقع قرابة سواحل "تشيلي" في أمريكا الجنوبية.

ويرجع سبب غموض وغرابة هذه الجزيرة للتماثيل الغامضة التي اكتشفت عليها، ولم يعرف تاريخها الحقيقي بعد.

جزيرة الثعابين

تقع هذه الجزيرة على بعد 32 كيلومتراً تقريباً من الساحل الجنوبي للبرازيل، وتتبع مقاطعة "ساو باولو" البرازيلية الشهيرة، وقد لقبت بـ"جزيرة الأفاعي"، كونها المكان الوحيد في العالم الذي تسكنه أنواع من الأفاعي لا توجد في أي بقعة في العالم سوى في هذه الجزيرة، وهي ثعابين "Bothrups insularis"، المعروفة أيضاً باسم أفعى رأس الرمح الذهبية، وتوصف بأنها أكثر الثعابين سُمّية في قارتَيْ أمريكا الشمالية والجنوبية.

جزيرة بالميرا

رغم جمالها الساحر وطبيعتها الخلابة وشواطئها المميزة التي تصعب مضاهاتها، فإنها تمتلك سمعة مرعبة أبعدت الناس عن زيارتها كونها كانت مرتبطة بكثير من اللعنات والأساطير التي تتحدث عن كنوز القراصنة المدفونة فيها، وقصص عن اختفاء أشخاص بظروف غامضة.

جزيرة فولكان بوينت

تقع هذه الجزيرة في أرخبيل الفلبين، وتوصف بأنها من أغرب الجزر في العالم لسبب بسيط هو جغرافيتها المميزة بشدة؛ كونها جزيرة على بحيرة بداخل بركان داخل جزيرة بداخلها بحيرة.

زهرة الخليج