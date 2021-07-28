الوكيل الإخباري- مع الشلالات والأنهار الجليدية والمناظر الطبيعية الجوفية والتكوينات الصخرية المذهلة، تزخر أيسلندا بمناطق جذب طبيعية لا تُنسى. في الآتي، أفضل أنشطة سياحية في أيسلندا.



مشاهد الشفق القطبي



ويُعد الشفق القطبي أحد أكبر عوامل الجذب في أيسلندا. يحدث عرض الضوء الطبيعي فقط في الشتاء في أعلى ارتفاعات الأرض. هذه الظاهرة المذهلة، وهي تبدو تماوج في موجات شبيهة بالشرائط من اللون الأرجواني والأخضر والذهبي ، يجب تجربتها مرة واحدة على الأقل في العمر.

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ولرؤية الشفق القطبي، يجب أن تكون الظروف مثالية، مع وجود غطاء سحابي محدود، ونشاط احتراق في الغلاف المغناطيسي، وعدم وجود تلوث ضوئي.

التنزه في الأنهار الجليدية



أيسلندا هي أرض أصبحت تعرف بمناظرها الطبيعية المتجمدة. فهي في الواقع بلد الجبال الجليدية العائمة، والألسنة الجليدية الكاسحة، والكهوف الجليدية الزرقاء المبهرة.



ويفاجأ معظم الزوار عندما يجدون البلاد معتدلة، على الأقل خلال أيام الصيف الدافئة. لكن خلال الشتاء، ترقى آيسلندا حقًا إلى اسمها. إنها بيئة محاصرة دائماً بين الظلام والثلج الأبيض المتلألئ.



والتجربة الجليدية المطلقة هي دخول أحد الكهوف الجليدية الزرقاء الرائعة في البلاد. ومع ذلك، لا يمكن الوصول إليها إلا في أشهر الشتاء.



ولحسن الحظ، يمكن للمستكشفين الوصول إلى أعظم مناطق الجذب المتجمدة في أيسلندا، وهي الأنهار الجليدية، على مدار العام.

الغطس في مسبح طبيعي ساخن

ومن الناحية الجيولوجية، فإن أيسلندا بلد حيوي، مما يعني أن الكثير من المناظر الطبيعية لا تزال نشطة من حيث الحرارة الجوفية. حيث يقوم الضيوف بالاستمتاع ببرك الطين المتماوج ، والفتحات البركانية البخارية، واندلاع الخيوط الساخنة.



وإن أحد المنتجات الثانوية المذهلة للعيش في بلد نشط حرارياً هو وفرة البرك الطبيعية الساخنة المنتشرة في المناظر الطبيعية.



وتوفر جولات الينابيع الحارة عطلات رائعة وهي الطريقة الأولى لمواجهة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو المخلفات. كما أنها مكان ممتاز للاسترخاء وإجراء محادثة ودية مع زملائك في الاستحمام. إذا كنت محظوظاً، فيمكن أن تكون أيضاً بمثابة نقطة رائعة لمشاهدة الشفق القطبي.

الاسترخاء في سبا بلو لاجون



ويتمتع بلو لاجون بكونه أشهر منتجع صحي في أيسلندا بسبب طين السيليكا الشافي، والمياه الدافئة والهادئة، والمحيط الساحر، وأكوام البخار المتصاعدة.



إذا كان سبا بلو لاجون خارج ميزانيتك، فهناك دائمًا منتجعات صحية أخرى تقدم تجارب مماثلة، مثل Secret Lagoon بالقرب من Golden Circle و Mývatn Nature Baths في الشمال.

المصدر: سيدتي



