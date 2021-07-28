الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبات نيابية بتمديد مدة الامتحان التنافسي بـالخدمة المدنية

الأردن.. منشورات فيسبوك تودي بحياة شخصين وإصابة 20

وزير العمل يلتقي وفدا عراقيا لبحث التعاون المشترك في المجالات العمالية

ناطق المياه: لا يوجد أزمة مياه في الأردن

بين الاغتراب والفقر .. مناشدة عاجلة لسيدة لإجراء عملية جراحية

ولي العهد: فخور بأن تُدرج السلط على قائمة التراث العالمي

93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن

بعد فقدان ورقة إجابة طالبة توجيهي ولي أمرها : لا يوجد مستجدات

الأمانة تنذر 78 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية

الملك: فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقبرص واليونان

الأربعاء، 28-07-2021 11:09 ص

أفضل أنشطة سياحية في أيسلندا

6118171-731319726


الوكيل الإخباري- مع الشلالات والأنهار الجليدية والمناظر الطبيعية الجوفية والتكوينات الصخرية المذهلة، تزخر أيسلندا بمناطق جذب طبيعية لا تُنسى. في الآتي، أفضل أنشطة سياحية في أيسلندا.

مشاهد الشفق القطبي

ويُعد الشفق القطبي أحد أكبر عوامل الجذب في أيسلندا. يحدث عرض الضوء الطبيعي فقط في الشتاء في أعلى ارتفاعات الأرض. هذه الظاهرة المذهلة، وهي تبدو تماوج في موجات شبيهة بالشرائط من اللون الأرجواني والأخضر والذهبي ، يجب تجربتها مرة واحدة على الأقل في العمر.

اضافة اعلان


ولرؤية الشفق القطبي، يجب أن تكون الظروف مثالية، مع وجود غطاء سحابي محدود، ونشاط احتراق في الغلاف المغناطيسي، وعدم وجود تلوث ضوئي.

 

التنزه في الأنهار الجليدية

أيسلندا هي أرض أصبحت تعرف بمناظرها الطبيعية المتجمدة. فهي في الواقع بلد الجبال الجليدية العائمة، والألسنة الجليدية الكاسحة، والكهوف الجليدية الزرقاء المبهرة.


ويفاجأ معظم الزوار عندما يجدون البلاد معتدلة، على الأقل خلال أيام الصيف الدافئة. لكن خلال الشتاء، ترقى آيسلندا حقًا إلى اسمها. إنها بيئة محاصرة دائماً بين الظلام والثلج الأبيض المتلألئ.


والتجربة الجليدية المطلقة هي دخول أحد الكهوف الجليدية الزرقاء الرائعة في البلاد. ومع ذلك، لا يمكن الوصول إليها إلا في أشهر الشتاء.


ولحسن الحظ، يمكن للمستكشفين الوصول إلى أعظم مناطق الجذب المتجمدة في أيسلندا، وهي الأنهار الجليدية، على مدار العام. 

 

 

الغطس في مسبح طبيعي ساخن

 

ومن الناحية الجيولوجية، فإن أيسلندا بلد حيوي، مما يعني أن الكثير من المناظر الطبيعية لا تزال نشطة من حيث الحرارة الجوفية. حيث يقوم الضيوف بالاستمتاع ببرك الطين المتماوج ، والفتحات البركانية البخارية، واندلاع الخيوط الساخنة.


وإن أحد المنتجات الثانوية المذهلة للعيش في بلد نشط حرارياً هو وفرة البرك الطبيعية الساخنة المنتشرة في المناظر الطبيعية.


وتوفر جولات الينابيع الحارة عطلات رائعة وهي الطريقة الأولى لمواجهة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو المخلفات. كما أنها مكان ممتاز للاسترخاء وإجراء محادثة ودية مع زملائك في الاستحمام. إذا كنت محظوظاً، فيمكن أن تكون أيضاً بمثابة نقطة رائعة لمشاهدة الشفق القطبي.

 

الاسترخاء في سبا بلو لاجون

ويتمتع بلو لاجون بكونه أشهر منتجع صحي في أيسلندا بسبب طين السيليكا الشافي، والمياه الدافئة والهادئة، والمحيط الساحر، وأكوام البخار المتصاعدة.


إذا كان سبا بلو لاجون خارج ميزانيتك، فهناك دائمًا منتجعات صحية أخرى تقدم تجارب مماثلة، مثل Secret Lagoon بالقرب من Golden Circle و Mývatn Nature Baths في الشمال.

 

المصدر: سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
BEJfEEA

أخطر الطرق الجبلية في العالم - فيديو

shutterstock_1823966261

مهرجانان سياحيّان في أوروبا خلال أغسطس

7202112145440782605285

30 ألف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ انطلاقه

maxresdefault

شواطئ ينبع ملتقى هواة الغوص ومحبي الطبيعة

4910326-1043757901

بلوفديف في بلغاريا وجهة هواة الآثار

7726316-1016850445

القطاع السياحي بالسعودية يتطلع إلى 100 مليون زائر سنوياً

أخبار متعلقة
7726316-1016850445

القطاع السياحي بالسعودية يتطلع إلى 100 مليون زائر سنوياً

6118171-731319726

حقائق ومعلومات هامة قبل السفر إلى أيسلندا

سفانيتي-768x500

السياحة في جورجيا واهم الاماكن السياحية فيها

صور-أعظم-10-أودية-تخطف-الأنفاس-في-العالم-1194328

أجمل وأهم الاودية في العالم

Wales-Beach

أجمل الأماكن السياحية في ويلز