أفضل أنشطة سياحية في سلوفاكيا

الوكيل الإخباري - كانت هذه الدولة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة إلى حد ما جزءاً من تشيكوسلوفاكيا، ولديها الكثير لتقدمه للزوار.

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تشتهر سلوفاكيا بمتنزهاتها الوطنية ومسارات المشي ذات المناظر الخلابة ومئات الكهوف، بعضها مواقع محمية من قبل اليونسكو، وتعتبر سلوفاكيا الوجهة المفضلة لعشاق الهواء الطلق.

في الآتي، أفضل أنشطة سياحية سلوفاكيا :

استكشاف القلاع والقصور الخيالية

سلوفاكيا هي موطن لأكثر من 100 قلعة، بعضها لا يزال قائماً، وبعضها في حالة خراب، بدأت قلعة بوجنيس التي تعود إلى القرن الثاني عشر، وهي مرحلة تصوير شهيرة للأفلام التاريخية والحكايات الخيالية ، كحصن ، وعلى مر القرون أصبحت سكناً ملكياً رومانياً مذهلاً مع لمسات قوطية وعصر النهضة. تقع قلعة بوجنيس على تل يطل على المدينة وهي واحدة من أكثر القلاع زيارة في أوروبا.

التزلج على جبال الألب

مع وجود العديد من القمم المغطاة بالثلوج حولها، فليس من المستغرب أن يحظى التزلج على جبال الألب بشعبية كبيرة في سلوفاكيا. ومع ذلك، في العديد من منتجعات التزلج في جميع أنحاء البلاد ، يجمع هواة الرياضة بين حبهم للانزلاق على المنحدرات مع التسلق. تُعرف هذه الممارسة باسم التزلج على المنحدرات ، وتتطلب من الناس المشي فوق المنحدرات المغطاة بالثلوج قبل الانزلاق مرة أخرى بأقصى سرعة.

زيارة المتاحف المفتوحة

لا توجد طريقة أفضل للتعرف على الثقافات التي شكلت الأمة من خلال المتاحف الحية. يعد متحف القرية السلوفاكية أكبر معرض إثنوغرافي في الهواء الطلق في البلاد، وهو مثال مذهل على العمارة الشعبية التقليدية. موطناً لـ 129 مبنى - بما في ذلك كل شيء من مركز الإطفاء والصروح إلى متجر القرية والأشياء الفنية، يساعد المتحف الزائرين في فهم كيف كانت الحياة في ريف سلوفاكيا في القرن التاسع عشر.



المشي في شوارع براتيسلافا

تشتهر براتيسلافا بكونها وجهة لمحبي الفن والتاريخ والذواقة وعشاق التصوير.

المدينة هي موطن لقصرين (قصر روكوكو الرئاسي وقصر بريمايت وقاعة المرايا الشهيرة) ، وأطلال قلعة ديفين ، وجسر يعلوه سطح مراقبة على شكل صحن طائر ، وعدد من التماثيل الملتوية التي تنبثق من المجاري أو يعلو قبعاتهم عند المارة.



المصدر - سيدتي