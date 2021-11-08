الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وشركة الحوسبة الصحية الدولية

التربية : العمل الإعلامي جزء من المنظومة التربوية

ارتفاع حاد في إصابات كورونا في الاردن

وفاتان بمشاجرة عنيفة في اربد

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين

مدينتا إربد وبازل السويسرية تبحثان تطوير التعاون بينهما

مجلس نقابة الصحفيين يلتقي رئيسي جامعة الأميرة سمية وجمعية الكتاب الإلكترونيين

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره اليوناني

الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

مشتركة نيابية تبحث قرار تفويض متقاعدي شركات كهرباء في القضايا العمالية

الإثنين، 08-11-2021 04:49 م

أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تشيرنيفتسي

7af251c45cdc23c8


الوكيل الإخباري - إذا كانت باريس أو فيينا باهظة الثمن بالنسبة لك، فإن مدينة تشيرنيفتسي في غرب أوكرانيا هي المكان الذي يجب أن تذهب إليه، إذ تزخر بمجموعة معمارية رائعة من الأساليب البيزنطية والقوطية والباروكية بالإضافة إلى التراث التاريخي والثقافي الغني.

اضافة اعلان

 

أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تشيرنيفتسي :

 

قاعة مدينة تشيرنيفتسي

تعد قاعة مدينة تشيرنيفتسي من أكثر الأبراج التي لا تنسى في أوكرانيا. ظهرت في القرن التاسع عشر وعززت مكانة وسط المدينة يمكن للمرء أن يرى زخارف عصر النهضة في العمارة، بينما الواجهة مصنوعة على الطراز الكلاسيكي لا يزال يتم استخدام مجلس مدينة تشيرنيفتسي للغرض المقصود منه، كمقر لمجلس المدينة يمكن للسياح الصعود إلى منصة المراقبة التي توفر إطلالة بانورامية رائعة على المدينة ومحيطها.

 

ساحة تيترالنا

منذ ثلاثة قرون، كان موقع ميدان تيترالنا الحديث هو ضواحي المدينة، والتي بعدها بدأت غابة كثيفة. في الوقت الحاضر، هي ساحة تشيرنيفتسي المركزية أهم ما يميز الموقع هو المسرح، الذي بني في 1905-1909 على الطراز الفييني الشهير آنذاك تم تزيين الواجهة بتركيبة نحتية تستند إلى الأساطير اليونانية، ويتم عرض تماثيل نصفية لكتاب المسرح والملحنين البارزين من مختلف العصور والأمم.

 

حديقة تشيرنيفتسي النباتية

أراضي جامعة تشيرنيفتسي الوطنية كبيرة جدًا. وهي تتألف من مبانٍ مختلفة بالإضافة إلى حديقة نباتية قديمة تم وضعها عام 1877. وهي مقسمة اليوم إلى عدة أقسام، بما في ذلك قسم بيحوي نباتات استوائية وشبه استوائية. يوجد أيضًا معمل البذو ، حيث يتم إجراء البحث العلمي.

 

بيت السفينة
يقع هذا المنزل غير المعتاد الذي يشبه السفينة في المركز التاريخي لمدينة تشيرنيفتسي. تشبه الواجهة المنحوتة قوس السفينة، والمنطقة المفتوحة في الطابق الثاني عبارة عن سطح، والبرج فوق السطح عبارة عن مدخنة. لا توجد رواية رسمية عن كيفية إنشاء المنزل.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22954

السفر إلى إسبانيا...غران كناريا للمتعة بنشاطات البحر في نوفمبر

3732aee3695aaae317572138d2f147213f6bcde5-170921162555

قواعد هامة لسفر الأطفال على متن الطائرة

germany-frankfurt-romerberg-old-town

السياحة في فرانكفورت ترضي جميع أذواق المسافرين

1485518726-8412-n-diego-county-fair-3741fafa

أفضل الأماكن السياحية في سان دييغو

1-1421383

دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

195966-177091141

أعداد زوار برج إيفل في باريس تعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا

أخبار متعلقة
20540

السياحة في اليابان...أماكن سياحية جديرة بالاستكشاف في كيوتو

DqJUFTdXgAANw5V

أجمل وجهات سياحية يمكنك زيارتها في شتاء 2022

12941

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في صوفيا

11173

نصائح لضمان سلامة أطفالك في رحلات السفاري

11240

أجمل الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل في اسبانيا

image (4)

أشهر الأماكن السياحية في الكويت