الوكيل الإخباري - إذا كانت باريس أو فيينا باهظة الثمن بالنسبة لك، فإن مدينة تشيرنيفتسي في غرب أوكرانيا هي المكان الذي يجب أن تذهب إليه، إذ تزخر بمجموعة معمارية رائعة من الأساليب البيزنطية والقوطية والباروكية بالإضافة إلى التراث التاريخي والثقافي الغني.

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أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تشيرنيفتسي :

قاعة مدينة تشيرنيفتسي



تعد قاعة مدينة تشيرنيفتسي من أكثر الأبراج التي لا تنسى في أوكرانيا. ظهرت في القرن التاسع عشر وعززت مكانة وسط المدينة يمكن للمرء أن يرى زخارف عصر النهضة في العمارة، بينما الواجهة مصنوعة على الطراز الكلاسيكي لا يزال يتم استخدام مجلس مدينة تشيرنيفتسي للغرض المقصود منه، كمقر لمجلس المدينة يمكن للسياح الصعود إلى منصة المراقبة التي توفر إطلالة بانورامية رائعة على المدينة ومحيطها.

ساحة تيترالنا

منذ ثلاثة قرون، كان موقع ميدان تيترالنا الحديث هو ضواحي المدينة، والتي بعدها بدأت غابة كثيفة. في الوقت الحاضر، هي ساحة تشيرنيفتسي المركزية أهم ما يميز الموقع هو المسرح، الذي بني في 1905-1909 على الطراز الفييني الشهير آنذاك تم تزيين الواجهة بتركيبة نحتية تستند إلى الأساطير اليونانية، ويتم عرض تماثيل نصفية لكتاب المسرح والملحنين البارزين من مختلف العصور والأمم.

حديقة تشيرنيفتسي النباتية

أراضي جامعة تشيرنيفتسي الوطنية كبيرة جدًا. وهي تتألف من مبانٍ مختلفة بالإضافة إلى حديقة نباتية قديمة تم وضعها عام 1877. وهي مقسمة اليوم إلى عدة أقسام، بما في ذلك قسم بيحوي نباتات استوائية وشبه استوائية. يوجد أيضًا معمل البذو ، حيث يتم إجراء البحث العلمي.

بيت السفينة

يقع هذا المنزل غير المعتاد الذي يشبه السفينة في المركز التاريخي لمدينة تشيرنيفتسي. تشبه الواجهة المنحوتة قوس السفينة، والمنطقة المفتوحة في الطابق الثاني عبارة عن سطح، والبرج فوق السطح عبارة عن مدخنة. لا توجد رواية رسمية عن كيفية إنشاء المنزل.

المصدر - سيدتي