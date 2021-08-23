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الإثنين، 23-08-2021 03:29 م

أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تنزانيا

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الوكيل الإخباري - تعد تنزانيا موطنًا لبعض أشهر المتنزهات الوطنية والمعالم الطبيعية في إفريقيا، بما في ذلك جبل كليمنجارو المهيب وبالتالي، فإن أكثر الأشياء شيوعًا التي يمكنك القيام بها في تنزانيا والسبب الذي يجعل العديد من المسافرين من الناس يزورون البلاد هي رحلات السفاري والمغامرات المتعلقة بالحياة البرية.

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 أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تنزانيا :

 

جبل كليمنجارو
جبل كليمنجارو هو أعلى قمة في إفريقيا (5،895 م) والصورة الأكثر شهرة في تنزانيا. حديقة جبل كليمنجارو الوطنية، على عكس المتنزهات الأخرى في شمال تنزانيا، لا تتم زيارتها من أجل الحياة البرية ولكن للحصول على فرصة للوقوف في رهبة هذا الجبل الجميل المغطى بالثلوج، وبالنسبة للكثيرين ، للصعود إلى القمة يمكن تسلق جبل كليمنجارو في أي وقت، على الرغم من أن أفضل فترة هي من أواخر يونيو إلى أكتوبر، خلال موسم الجفاف.

 

حديقة سيرينجيتي الوطنية

متنزه سيرينجيتي الوطني عبارة عن سهل شاسع خالي من الأشجار يعيش فيه ملايين الحيوانات أو يمرون عبره بحثًا عن الأراضي العشبية الطازجة تشتهر بهجرة الحيوانات البرية السنوية ، وقد تم تسجيل ما يقرب من 500 نوع من الطيور في سيرينجيتي.

 

شواطئ زنجبار
جزيرة زنجبار، التي تسمى أيضًا أونغوجا، هي وجهة رئيسية لقضاء العطلات في تنزانيا وتشتهر بشواطئها الجميلة. جزء من أرخبيل زنجبار، الذي يتكون من جزيرتي زنجبار وبيمبا، تضم هذه الجزيرة بعضًا من أفضل الشواطئ في العالم. تختلف الأمواج اعتمادًا على أي جانب من الجزيرة أنت موجود، لكن الزوار سيجدون رمالًا بيضاء ناعمة ومياه ضحلة صافية، إلى جانب القوارب التقليدية التي تصطف على الشاطئ.

 

المصدر - سيدتي 

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