الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 04:34 م

أفضل الأماكن السياحية الجذابة في النمسا

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن الأماكن الخلابة الجديرة بالزيارة في النمسا توفر للسائحين فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. بالتوجه إلى هذه الأماكن، ستصادف بعض المباني التراثية التي تعود إلى عصور في الماضي، والمناظر الطبيعية الجذابة والمغامرات الممتعة.

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أفضل الأماكن السياحية الجذابة في النمسا :

 

حلبة زيلرتال

مع أكثر من 50 مصعدًا و163 كيلومترًا من ممرات التزلج، تعد ساحة التزلج هذه الأكبر في وادي زيلرتال وتوفر بعضًا من أكثر مسارات التزلج لالتقاط الأنفاس في النمسا. يعد التزلج هنا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في الشتاء في النمسا.

 

قلعة هوشترويتز

يُقال إن قلعة هوشترويتز التي تعود للقرون الوسطى هي مصدر الإلهام وراء قلعة Sleeping Beauty، ومن السهل معرفة السبب. تضم القلعة 14 بوابة، كل منها مصمم لحماية القلعة وسكانها. يجلب خط سكة حديد مائل مذهل الزوار إلى القلعة، وتضم عددًا كبيرًا من المنحوتاتمستودع الأسلحة، الذي يضم مجموعة من أسلحة القرن الرابع عشر، لا يزال مفتوحًا للجمهور.

 

دار الأوبرا في فيينا
تم تشييد المبنى نفسه في القرن التاسع عشر بأسلوب عصر النهضة الجديد. سلالم رخامية وسقوف مطلية تجعلها وجهة رائعة حقًا. بعد القصف في الحرب العالمية الثانية، أعيد بناء الهيكل ليناسب الطراز الأصلي. في حين أن جولة في المبنى رائعة، إلا أن الأفضل هو حضور عرض موسيقي، يقام العديد منها سنويًا في دار الأوبرا في فيينا.

 

شافبرج
في قلب جبال Salzkammergut توجد قمة واحدة تسمى شافبرج. هذا الجبل هو جزء من Limestone Alps، ويفتخر بإطلالة رائعة حقًا على بحيرة وولفغانغ. ما يجعل شافبرج وجهة أولى هو أنه يمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام سكة حديد بخارية. يُعرف هذا القطار باسم Schafbergbahn، وهو ينطلق من بلدة سانت وولفغانغ وصولًا إلى قمة الجبل. ظهرت في Sound of Music، السكك الحديدية هي معلم جذب شهير لا ينبغي تفويته.

 

 

سيدتي

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