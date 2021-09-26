أفضل الأماكن السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل في الفلبين بأكتوبر - صور

الوكيل الإخباري - الفلبين وجهة سياحية جذابة، لكونها تضم أكثر من 7000 جزيرة وتقدم بعض التجارب والمغامرات والنشاطات التي ترضي جميع الأذواق وتناسب الميزانيات كافة. تضم العديد من الجزر ذات الشواطئ الغريبة والمياه الصافية، فضلاً عن العديد من الغابات والجبال لاستكشافها المناظر الطبيعية ببساطة تخطف الأنفاس وهي مثالية لقضاء شهر العسل في أكتوبر.

اضافة اعلان

أفضل الأماكن السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل في الفلبين :

بالاوان





تضم جزر بالاوان وجزرها الصغيرة شواطئ خلابة غير ملوثة ومياه فيروزية وعالم رائع تحت الماء. هذه البقعة على الأرض هي واحدة من أكثر الأماكن رومانسية في الفلبين الجاذبة للأزواج.

يمكن استئجار قوارب الكاياك مع شريكك الآخر لاستكشاف البحيرات الرائعة أو الذهاب للغطس لمشاهدة حديقة الشعاب المرجانية الأخرى! بالاوان لديها الكثير من الأماكن المغرية التي يمكن زيارتها. لهذا السبب تم تسميتها من قبل المجلات العالمية كأفضل جزيرة في العالم عدة مرات.

سيارجاو





سيارجاو تجذب راكبي الأمواج، وتقدّم أيضاً مشاهد خلابة وأنشطة مثيرة للمسافرين الفرديين والأزواج.

تحيط بها المياه الفيروزية الصافية الكريستالية والمغطاة بأشجار نخيل جوز الهند، لذا تعد سيارجاو وجهة استوائية رائعة للمسافرين المحليين والدوليين على حد سواء.

جزيرة بانتايان





تعد سيبو مكاناً رائعاً للسفر إليها، ومن أفضل المواقع السياحية هناك جزيرة بانتايان حيث تضم بعض أجمل الشواطئ في الفلبين. من جزيرة فيرجن إلى شاطئ كوتا.

وإذا كان الثنائي يحب المأكولات البحرية، فإن جزيرة بانتايان مثالية للشريكين لأنه يمكنهما الانغماس في المأكولات البحرية مقابل سعر منخفض جداً.

بوراكاي





تعتبر جزيرة بوراكاي عاصمة شواطئ الفلبين نظراً لاحتوائها على أكثر من 12 شاطئاً. هذه الجزيرة الصغيرة في منطقة غرب فيساياس مثالية لرواد الشاطئ الذين يبحثون عن الاسترخاء تحت أشعة الشمس أو ممارسة الأنشطة المائية. يقع الشاطئ الأبيض على الجانب الغربي من الجزيرة، وهو أحد أفضل الشواطئ في الفلبين.

المصدر - سيدتي