الوكيل الإخباري - بافاريا تجذب المسافرين إلى المدن الغنية بالتراث الإقليمي والتقاليد الثقافية، فهي تزخر بالقلاع الملتوية والبحيرات والمباني الفخمة على الطراز الباروكي المزخرف، والمنازل نصف الخشبية مباشرة من هانسيل وجريتل.

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أفضل الأماكن السياحية في بافاريا :

لينداو

تقع لينداو على جزيرة على الجانب الشرقي من بحيرة كونستانس، وهي عملياً على مسافة قريبة من الحدود مع النمسا وسويسرا. كانت المدينة، لمئات السنين، مستوطنة لصيد الأسماك على طول الطريق التجاري الفخم بين إيطاليا ودوقية شوابيا. تزدهر لينداو اليوم بالتأثيرات متعددة الثقافات. لاستكشاف هذه المدينة الجذابة انغمس في متاهات الشوارع الصغيرة والمنازل التي يعود تاريخها إلى قرون.

غارميش-بارتنكيرشن

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالمذاق المناسب للأماكن الخارجية البافارية الرائعة، فابحث عن مدينة غارميش-بارتنكيرشن والتي تم إنشاؤها من اندماج قريتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1936. يقع كلا المكانين على خلفية دراماتيكية لقمم جبال الألب ويحتفظ كل منهما بطابعه الخاص، العالم القديم والحديث على التوالي. ستجد هنا بعضاً من أفضل رحلات التنزه والتزلج بجوار ميونيخ مباشرةً.

فوسن

تعدّ مدينة فوسن واحدة من أفضل وجهات العطلات في جنوب ألمانيا، ولها تاريخ يمتد إلى 700 عام، وكانت على خريطة الأماكن البافارية التي يجب زيارتها لعدة قرون. يقع في الطرف الجنوبي من الطريق الرومانسي المحبب للسائحين، والذي يمتد لمسافة 400 كيلومتر من فورتسبورغ. حتى زوال الصناعة في القرن التاسع عشر، اشتهرت مدينة فوسن بصناعة العود والكمان - ألقِ نظرة على بعض أرقى العينات التاريخية في متحف المدينة.

المصدر - سيدتي

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