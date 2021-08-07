الوكيل الإخباري - من الحمامات الحرارية الرائعة على طراز فن الآرت نوفو إلى المعالم السياحية الجذابة، تنتظر مجموعة كاملة من التجارب الجديدة في مناطق الجذب التي يجب زيارتها في بودابست، لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك، يجب زيارة أفضل أماكن الجذب في بودابست سواء كان القيام بجولة في مبنى البرلمان القوطي الجديد المذهل ، أو الغوص في نظام الكهوف تحت الأرض.

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أفضل الأماكن السياحية في بودابست :

حمام جيليرت الحراري

يطلق على بودابست لقب "مدينة المنتجعات الصحية" لسبب وجيه. يوفر أكثر من 118 ينبوعًا حراريًا طبيعيًا 70 مليون لتر من المياه العلاجية للمدينة كل يوم، يقع Gellért Baths في فندق Gellért الشهير عالميًا ، وهو مجرد واحد من عشرات المنتجعات حيث يمكنك الاستفادة من الصفات العلاجية لمياه السبا، يوفر المنتجع الصحي الفخم غرفة بخار وساونا وتراس شمسي وحمامات حرارية وغرف مساج ، وكلها تقع في مبنى مذهل على طراز فن الآرت نوفو، توجه إلى هناك في الصباح الباكر لتجنب الازدحام ، أو احجز جولة إرشادية لتخطي قوائم الانتظار.

نهر الدانوب

للحصول على منظور جديد للعاصمة المجرية ، شاهدها من مياه نهر الدانوب. يقع مبنى البرلمان المجري القوطي الجديد على ضفافه مقابل قلعة بودا المزخرفة وحصن فيشرمان ، بينما توفر الرحلات النهرية أيضًا إطلالات على تمثال الحرية وجسر تشين وجزيرة مارغريت. لتجنب متاعب البحث عن أفضل رحلة نهرية خلال وقت العطلة الثمين ، يمكن حجز الجولات المصحوبة بمرشدين مسبقًا عبر الإنترنت.



متحف الشوكولاتة في بودابست

لإرضاء عشاق الحلويات ، يوفر متحف الشوكولاتة في ضواحي بودابست للضيوف تاريخًا غنيًا بالشوكولاتة المجرية، بأخذ ورقة من كتاب ويلي ونكا ، يعد المتحف مكانًا فريدًا حيث يتم اصطحاب الزوار في رحلة عبر تاريخ الشوكولاتة ، تكتمل بجلسات تذوق، يمكن للضيوف غمس كرات المرزبانية في نافورة الشوكولاتة وصنع الشوكولاتة المصنوعة يدويًا واستكشاف مجموعة المتحف من اللوحات المجرية التاريخية، يُنصح الزوار بحجز التذاكر مسبقًا .

عرض شعبي مجري في قصر الدانوب

هنغاريا لديها تقليد غني للرقص الشعبي - يوجد في بودابست كلية خاصة بها مخصصة لدراسة هذه الرقصات التاريخية، يقدم فن الرقص الشعبي الهنغاري نظرة ثاقبة رائعة للموسيقى والأزياء وتراث الرقص في المجر على مر السنين. لتجربة عرض شعبي مجري واقعي بنفسك ، احصل على تذاكر لأداء مدته 1.5 ساعة في مسرح قصر الدانوب (دونا بالوتا) من قبل إحدى الفرق الشعبية الهنغارية الأولى - إما فرقة دانوب فولك أو فرقة فولك مجرية.



المصدر - سيدتي