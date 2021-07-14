أفضل الأماكن السياحية في تنومة - صور

الوكيل الإخباري - محافظة "تنومة" تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير، على سلسلة جبال السروات، تقع على طريق الطائف شمال مدينة أبها بنحو 125 كم، كما أنها تتميز باحتوائها على العديد من الأماكن الطبيعية الجذابة التي تزيد من جمال المنطقة، وتجعلها مقصداً للسياح من مختلف بقاع العالم.

اضافة اعلان

أفضل الأماكن السياحية في تنومة :

• شلال الدهناء في محافظة تنومة







يبعد شلال الدهناء نحو 110 كم عن مدينة أبها، ويعد من أبرز المعالم الطبيعية في منطقة عسير، فهو من الشلالات النادرة شبه الدائمة في المملكة، يستقطب شلال الدهناء الآلاف من الزوار يومياً، خاصة خلال الصيف؛ للاستمتاع بتدفق شلالات المياه العذبة وانحدارها من علو شاهق؛ ليصب في بحيرة صغيرة تقع تحت الجبل مباشرة، الأمر الذي يحوي مناظر طبيعية خلابة ساعدت على انتشار وازدهار السياحة في هذه المنطقة، مما يجعل المكان ككل بقعة خيالية لهواة الاستجمام والتصوير.



• قرية الأربوعة



هي إحدى المناطق الجذابة في المملكة بأكملها، القرية قريبة من الطائف؛ إذ تبعد عنها بضعة كيلومترات، وتتميز بأجوائها الهادئة، حيث يعيش فيها عدد قليل من السكان، وتحتوي القرية على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب السياح إليها، إلى جانب العديد من المتنزّهات الطبيعية في القرية المزودة بمرافق مختلفة، كما أن أجمل ما يوجد في هذه القرية هو المساحات الكبيرة الخضراء، كما تحتوي قرية الأربوعة على العديد من الصخور، وأيضاً أجمل ما يوجد بها هو جبال السروات، التي تزين الخلفية الرائعة الموجودة في القرية، والتي دوماً ما تعطي مظهراً خلاباً لها.

• متحف تنومة الأثري



هو المتحف الرسمي للمدينة، ويعتبر أهم المعالم وأفضل الأماكن السياحية في تنومة، يقع المتحف في منطقة سوق السبت الشعبي، ويتكون من 3 طوابق، يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية بنحو 1250 قطعة، تعود معظمها إلى العصور التاريخية القديمة، موزعة على ثلاثة أدوار، وكل دور يضم أربع غرف للعرض، بالإضافة إلى فناء خارجي وبقالة قديمة، وقد اشتمل المتحف أيضاً على جزء لأدوات الزراعة والري، وآخر على عملات وجزء للأسلحة والأواني والصور القديمة، وآخر للحلي وأدوات الزينة قديماً.



المصدر - سيدتي



