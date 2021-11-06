الوكيل الإخباري - تعدّ سان دييغو من أفضل المدن في أمريكا، إذ تنعم بجمال طبيعي ومناخ معتدل في جنوب كاليفورنيا، وتشتهر بأجوائها الهادئة وثقافة ركوب الأمواج. وتزخر المدينة بعدد لا يحصى من المتاحف المذهلة ومناطق الجذب السياحي التاريخية والعديد منها يتعلق بتراثها البحري الغني.

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أفضل الأماكن السياحية في سان دييغو :

جزيرة كورونادو



تجذب جزيرة كورونادو المسافرين الذين يبحثون عن إجازة مريحة وهادئة. يرتبط مجتمع الجزيرة الجذاب بسان دييغو بواسطة جسر سان دييغو-كورونادو. في الجزيرة، لا بدّ من زيارة موطن متحف كورونادو للتاريخ والفنون، والمتاجر والمعارض الفنية في فيري لاندينج.

حديقة بالبوا

تزخر حديقة بالبوا بالكثير من المساحات الخضراء والنباتات والحيوانات، بطبيعة الحال، ولكنها تحتوي أيضاً على 15 متحفاً، وسكة حديد مصغرة، وحديقة حيوان سان دييغو الشهيرة، ومسرح أولد غلوب التاريخي. تشمل قائمة المتاحف اثنين من المتاحف الفنية بينما يخصص البعض الآخر للتاريخ الطبيعي والجو والفضاء والعلوم ومتحف الإنسان الشهير.

شاطئ مسبح الأطفال



يعد شاطئ مسبح الأطفال من أشهر الأماكن التي لا تنسى في المدينة والذي يقع على بعد عشرين دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة لا جولا. في حين تم تشييد سورها البحري القوي في الأصل لحماية السباحين من موجات سان دييغو القاسية، إلا أن الفقمات وصغارها هم الذين يستمتعون برمالها الذهبية ومياهها اللطيفة.



مدينة سان دييغو القديمة

على الرغم من أن الأمريكيين الأصليين عاشوا في المنطقة لآلاف السنين، فإن المنطقة المعروفة باسم المدينة القديمة لم يتم اكتشافها حتى عام 1542 من قبل مستكشف إسباني. تعتبر المدينة القديمة مسقط رأس ولاية كاليفورنيا لأنها كانت أول مستوطنة إسبانية دائمة في كاليفورنيا.

المصدر- سيدتي

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