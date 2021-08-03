الوكيل الإخباري - عند زيارة سلوفينيا، ينبهر المسافرون بتاريخها النابض بالحياة وطبيعتها الخلابة وثقافتها الغنية. تجعل العديد من القلاع والمتاحف في البلاد الزوار يشعرون وكأنهم يسافرون عبر الزمن، الطبيعة الخلابة لسلوفينيا مليئة بالجبال والأنهار والكهوف الجديرة بالاستكشاف.

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أفضل الأماكن السياحية في سلوفينيا :

قلعة بريدجاما

قلعة بريدجاما هي قلعة لافتة من عصر النهضة، ما يجعلها فريدة من نوعها هو حقيقة أنها بنيت داخل كهف، اعتادت القلعة أن تكون موطناً للفارس إيرازيم لويجر، الذي كان يُعرف باسم روبن هود المحلي، تكشف الجولات الصوتية تاريخ قلعة بريدجاما، تتوفر أيضاً جولات في نفق سري، كان بمثابة طريق إمداد عندما كانت القلعة تحت الحصار.

قلعة ليوبليانا

توفر قلعة ليوبليانا أجمل إطلالات على مدينة ليوبليانا. يمكن الوصول بسهولة إلى هذه القلعة التي تعود إلى القرن السادس عشر سيراً على الأقدام أو عن طريق الترام. في الجزء العلوي، يعد المقهى في ساحة فناء القلعة مكاناً مثالياً للراحة والاستمتاع بفنجان من القهوة أو تذوق الطعام التقليدي. تستضيف قلعة ليوبليانا أيضاً العديد من المعارض الدائمة وتقدم جولات إرشادية.



كهف بوستوينا

يخفي مترو الأنفاق السلوفيني آلاف الكهوف، من بين هؤلاء ، اثنان وعشرون مفتوحاً للجمهور، وكهف بوستوينا هو الأكثر زيارة، تأخذ جولة إرشادية مدتها 90 دقيقة الزوار عبر الكهوف والقاعات والممرات التي نحتها نهر بيفكا، داخل الكهف، توجد تكوينات كارستية جميلة، بعضها يعود إلى ملايين السنين، يتم تنظيم أحداث الحفلات الموسيقية عدة مرات في السنة داخل الكهف.

بحيرة بليد

تعد بحيرة بليد واحدة من أكثر مناطق الجذب للزيارة في سلوفينيا، تجلب المناظر الجميلة للبحيرة والجزيرة الصغيرة المحيطة بها آلاف الزوار كل عام. أفضل طريقة للوصول إلى الجزيرة هي أخذ الجندول التقليدي في منطقة بليد. بمجرد الوصول إلى الجزيرة ، يجب على الزائرين المشي تسع وتسعين خطوة للوصول إلى صرح الجزيرة.

المصدر - سيدتي



















