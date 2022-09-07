الوكيل الإخباري - سورينام بلد صغير في شمال شرق أمريكا الجنوبية تضم مجموعة من الغابات والأنهار الصافية التي جعلت السياحة في سورينام ذات مذاق مختلف عن غيرها.





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أفضل الأماكن السياحية في سورينام



1. باراماريبو

هي عاصمة سورينام تقع المدينة على ضفاف النهر وهي أيضًا المدينة الأكثر شهرة في البلاد، حيث المباني والمناخ الطبيعة هي الأسباب الرئيسية وراء زيارة المدينة.





2. حديقة براونزبرج الطبيعية

تقع حديقة براونزبرج الطبيعية على بُعد 80 ميلا من مدينة باراماريبو، وتقع على ارتفاع 500 متر فوق مُستوى سطح البحر، تم إنشاء هذه المحمية مُنذُ فترة زمنية طويلة وهي في الأساس غابة مطيرة استوائية وموطن لمئات الأنواع النباتية والحيوانية الفريدة والنادرة.



3. مدينة نيو نيكري

نيكري واحدة من أهم المدن السياحية في سورينام الشعبية والتي تحظى بشكل كبير على جذب السياح إليها، حيث تتمتع بسحر خاص ومقومات سياحية رائعة.





4. محمية غاليبي الطبيعية

في هذه المحمية يُمكنك رؤية التنوع المُذهل لأنواع النباتات والحيوانات البرية التي بعضها معرض لخطر الانقراض، حيث يشتهر هذا المكان بالسلاحف البحرية العملاقة التي تقوم بصنع عشًا لها على الشاطئ في شهري فبراير وأغسطس.



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