الوكيل الإخباري _ تعتبر موسكو أكبر المدن السياحية في روسيا من حيث الكثافة السكانية، وتعد السياحة في موسكو وجهه حيوية حبث انها مدينة نابضة بالحياة لذا فهى مشغولة بشكل كبير.

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و قد يتفق معظم الناس على أن أفضل وقت لمشاهدة العاصمة الروسية هو فى فصل الصيف وبالرغم من ذلك لنا وجهة نظر مختلفة حيث أن المدينة فى الصيف مزدحمة بشكل كبير نظراً لتوافد أفواج سياحية كثيرة عليها بسبب أن جواها يصبح أكثر دفئاً و لكن إذا كنت لا تحبذ الأماكن المزدحمة يمكن أن تختار موسكو كوجهة سياحية ممتازة أيضاً فى فصل الشتاء على الرغم من أنها ممكن أن تكون باردة جداً.



أفضل الأماكن السياحية في موسكو





مبنى الكرملين

يُعد قصر الكرملين في موسكو من بين أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في موسكو ، بما في ذلك جميع المعالم السياحية الشهيرة تقريباً و هو المقر الملكي لرئيس روسيا. يوفر إطلالات خلابة على نهر موسكفا ويقع في قلب المدينة. يجب على الجميع استكشاف هذا المجمع المحصن مرة واحدة في حياتهم.





مستودع الكرملين

مستودع الكرملين هو واحد من أكثر الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها في موسكو والتي تقع داخل مبنى الكرملين الرهيب. هو كنز في قلب موسكو ، متحف الكرملين أرموري أو مستودع الكرملين هو متحف فريد من نوعه يضم حوالي 4000 قطعة فريدة و ثمينة تُعرض منذ عام 1851م.





صندوق الماس

يعد منجم الأحجار الكريمة ، والمجوهرات ، صندوق الماس هو واحد من أكثر الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها في موسكو لأولئك الذين يحبون الماس بلا حدود. أنشأها الإمبراطور بيتر الأول الروسي في عام 1719 ، وتقع هذه الجوهرة في مكان داخل مبنى الكرملين الشهير.





متحف الدولة التاريخي

متحف الدولة التاريخي هو جاذبية في حد ذاته، فهو محمي في مبنى على الطراز الروسي الجديد، تأسس في عام 1872 من قبل إيفان زابلين وأليسي أوفاروف. كان في السابق مخزن الأدوية الرئيسي.





المصدر: traveltalez



