السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

رئيس وزراء الهند: كورونا لقن العالم درسا

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

السبت، 25-09-2021 04:00 م

أفضل الأماكن السياحية في مونبلييه

3162


الوكيل الإخباري - مونبلييه هي مدينة مثيرة في جنوب فرنسا، ولديها وفرة من العناوين السياحية الجذابة لا سيما المتاحف والشوارع المرصوفة بالحصى والمطاعم المغرية.

اضافة اعلان

 

أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في مونبلييه :

 

1- لو شاتو دو فلوجيرج :

في مونبلييه، تصف كلمة "فولي" أي منزل تم استخدامه كمنزل ثانوي من قبل الطبقة الأرستقراطية، وكانت مونبلييه واحدة من أهم المدن في فرنسا من حيث الطب، لذلك كان العديد من النبلاء الأثرياء لديهم قصور مبنية على ضواحي المدينة. يعتبر الكثيرون شاتو دو فلوجيرج الأكثر أصالة في المدينة. الحدائق جميلة بشكل خاص، مما يجعل هذا المبنى المذهل يستحق الزيارة.

 

2 - متحف فابر :

يعد متحف فابر أهم متحف في المدينة، ويضم بعض الأعمال الفنية الممتازة، ويسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة. زيارة المتحف ليست سريعة، حيث يوجد دائماً العديد من المعارض وعدة طوابق مع اللوحات الرائعة والهندسة المعمارية المذهلة. يمكن زيارة المتحف مجاناً في أول يوم أحد من كل شهر، لذلك يجب على الزائرين الموجودين في مونبلييه الاستفادة وقضاء فترة ما بعد الظهيرة الثقافية الرائعة هنا.

 

3 - بروميناد دو بيرو : 

بروميناد دو بيرو يحدد الجزء من المدينة المؤدي من قوس النصر إلى Château d’eau الرائع. إنه عمل إيتيان جيرال وابنه جان أنطوان، على الرغم من أن المبنى الذي يشبه القلعة مع أعمدة كورنثية الذي يقف على قمة البركة الرومانسية صممه هنري بيتوت في عام 1768. وخلفه سيتمكن الزوار من مشاهدة أحد مباني مونبلييه القنوات الرومانية، إنه عمل فني رائع تم الحفاظ عليه بشكل جذاب حتى يومنا هذا.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_480

أهم الاسواق الشعبية في السعودية

astonishing-view-of-popular-travel-destination-mou-D7ZUR9Y_0

أبرز النصائح عند السفر في فصل الخريف

شواطئ-المملكة-العربية-السعودية

معالم سياحية جديرة بالزيارة في اليوم الوطني السعودي

2743

4 فوائد لتأمين السفر

16-08-08_01-00-37-5

نصائح لتنظيم رحلة ممتعة

ISS031-E-670202-1400x850_476081_highres

الهيمالايا من الأعلى.. قمم العالم من الفضاء

أخبار متعلقة
iStock-614307964

أفضل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا

اليوم-الثاني-768x500

أماكن سياحية في أوبود

10-top-rated-tourist-attractions-in-puerto-rico

أفضل المعالم السياحية الجديرة بالزيارة في بورتوريكو

جولة-على-أهم-معالم-مونترو-السياحية

جولة على أهم معالم مونترو السياحية

4615221-1805161781

أبرز الأماكن السياحية في جزيرة صقلية الايطالية

كولمار

أجمل الاماكن السياحية في كولمار الفرنسية ينصح بزيارتها