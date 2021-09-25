أفضل الأماكن السياحية في مونبلييه

الوكيل الإخباري - مونبلييه هي مدينة مثيرة في جنوب فرنسا، ولديها وفرة من العناوين السياحية الجذابة لا سيما المتاحف والشوارع المرصوفة بالحصى والمطاعم المغرية.

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أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في مونبلييه :

1- لو شاتو دو فلوجيرج :

في مونبلييه، تصف كلمة "فولي" أي منزل تم استخدامه كمنزل ثانوي من قبل الطبقة الأرستقراطية، وكانت مونبلييه واحدة من أهم المدن في فرنسا من حيث الطب، لذلك كان العديد من النبلاء الأثرياء لديهم قصور مبنية على ضواحي المدينة. يعتبر الكثيرون شاتو دو فلوجيرج الأكثر أصالة في المدينة. الحدائق جميلة بشكل خاص، مما يجعل هذا المبنى المذهل يستحق الزيارة.

2 - متحف فابر :

يعد متحف فابر أهم متحف في المدينة، ويضم بعض الأعمال الفنية الممتازة، ويسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة. زيارة المتحف ليست سريعة، حيث يوجد دائماً العديد من المعارض وعدة طوابق مع اللوحات الرائعة والهندسة المعمارية المذهلة. يمكن زيارة المتحف مجاناً في أول يوم أحد من كل شهر، لذلك يجب على الزائرين الموجودين في مونبلييه الاستفادة وقضاء فترة ما بعد الظهيرة الثقافية الرائعة هنا.



3 - بروميناد دو بيرو :

بروميناد دو بيرو يحدد الجزء من المدينة المؤدي من قوس النصر إلى Château d’eau الرائع. إنه عمل إيتيان جيرال وابنه جان أنطوان، على الرغم من أن المبنى الذي يشبه القلعة مع أعمدة كورنثية الذي يقف على قمة البركة الرومانسية صممه هنري بيتوت في عام 1768. وخلفه سيتمكن الزوار من مشاهدة أحد مباني مونبلييه القنوات الرومانية، إنه عمل فني رائع تم الحفاظ عليه بشكل جذاب حتى يومنا هذا.

المصدر - سيدتي

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